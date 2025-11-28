Elektra tiene a mitad de precio estas almohadas Spring Air por el Black Friday 2025: son las Luxury Coiled Comfort

El Black Friday 2025 viene con todo en Elektra . La tienda puso a mitad de precio las almohadas Spring Air, una gran oportunidad para la temporada de descuentos.

Si estás buscando remodelar tu habitación con una mayor comodidad, sin duda es buena idea comenzar con la cama. Sigue leyendo para que descubras cuál es su precio y otras promociones.

¿Cuáles son las almohadas Spring Air en oferta por el Black Friday 2025?

Las almohadas Spring Air que están en oferta por el Black Friday 2025 son las del modelo Luxury Coiled Comfort. Son bastante firmes y duraderas.

(ESPECIAL) Las almohadas Spring Air son comodísimas.

Según las características del producto, esto es lo que debes tomar en cuenta:

Tienen tecnología Coiled Comfor : quiere decir que tienen fibras embobinadas estrategicamente para una comodidad superior, ya que se amoldan a tu cuerpo, y además recuperan su forma rápidamente.

: quiere decir que tienen fibras embobinadas estrategicamente para una comodidad superior, ya que se amoldan a tu cuerpo, y además recuperan su forma rápidamente. Tienen funda 100% de algodón : es suave y permiten la ventilación, la mejor tela recomendada para la cama.

: es suave y permiten la ventilación, la mejor tela recomendada para la cama. Es hipoalergénica : va dirigido especialmente a personas con alergías y son antiácaros.

: va dirigido especialmente a personas con alergías y son antiácaros. No guarda olores: esto permite que permanezcan frescas por más tiempo.

¿Cuál es el precio de las almohadas Spring Air en oferta?

El costo de estas almohadas Sprin Air Luxury es de solo $459 pesos por el Black Friday 2025. Elektra las tenía en $1,139 pesos, pero les descontó más de la mita para una mayor accesibilidad.

(ESPECIAL) Este es el precio de las almohadas spring air antiácaros.

Además, es posible pagarlo a 3 meses sin intereses con tarjetas participantes. Puedes ver cuáles son en la tienda en línea.

También es posible comprarlas con pagos de 8 semanas de solo $56 pesitos, para que no se te haga tan pesado, sobre todo por los regalos de Navidad. Solo debes solicitar tu Préstamo Elektra.

Así como estas almohadas, Elektra tiene rebajas imperdibles esta semana. Te hemos compartido más productos, como el refri Hisense en rebaja , o la pantalla a mitad de precio.

De esta manera, puedes buscar opciones para aprovechar los descuentos y equipar tu casa con los mejores productos.