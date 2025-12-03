Ana Paula Capetillo acepta ser Nepo Baby y las redes sociales la acabaron

En semanas pasadas la familia Capetillo Gaytán estuvo en el ojo del huracán por las circunstancias que rodearon la boda de Alejandra Capetillo. Se hablaba de un quiebre de relación entre los padres y ella, pero parece que no hubo nada parecido. Pero ahora, han inundado de críticas a los hijos de Eduardo y Biby, situación de la que habló Ana Paula Capetillo, quien aceptó ser una Nepo Baby. Esto es lo que comentó.

¡Mati lanza advertencia hacia los celestes! Revive lo mejor del Exatlón TV Azteca [VIDEO] Leo busca capitalizar la tristeza de Mati para doblegar a los escarlatas, pero la multicampeona lanza una fuerte advertencia a los celestes. ¡Revive lo mejor del Exatlón!

¿Qué declaró Ana Paula Capetillo acerca de ser Nepo Baby?

Ana Paula es la segunda hija que tuvo el matrimonio ya mencionado. Nació el 17 de mayo de 1997, estudió comunicación y también teatro durante su estancia en el Tec de Monterrey. Sin embargo, encontró bastante foco en las redes sociales. Ha tenido algunos personajes a lo largo de su vida como actriz, pero ante la situación de la que tanto la critican… lo aceptó sin ningún problema.

En un evento de moda al que asistió, le preguntaron qué pensaba del término Nepo Baby y si le molestaba que a ella y a sus hermanos se lo mencionaran siempre. Y la respuesta sorprendió a varios: “Pues no. O sea, siento que la gente lo usa para molestar, pero yo siempre digo… pues sí somos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos volver a nacer en otras familias… No pasa nada… ninguno de los tres hemos pedido un trato especial o favores”.

Y como si sus palabras hubieran sido gasolina para prender la polémica, las redes sociales la acabaron por decir que sí tuvieron el privilegio de nacer en una familia bien acomodada en la vida del espectáculo mexicano.

¿Ana Paula Capetillo tiene problemas de salud?

La joven de 28 años ha sido objeto de comentarios alrededor de su aspecto físico, pues muchos indican que en estos momentos está baja de peso. Y justamente algunos defensores de la nacida en Ciudad de México indicaron que antes la criticaron por estar (así lo decían usuarios en internet) con unos kilos de más y hoy le repiten de manera constante que está muy disminuida de peso. Ante eso, no se ha indicado algún problema de salud alrededor de la hija de esta pareja del espectáculo.