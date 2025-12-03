¡Por fin! Diego Boneta y Renata Notni dan indicios de boda... o eso parece en estas fotos

Muchos seguidores se adelantaron al concluir cosas que no eran y por eso algunos quedaron decepcionados. Y es que Diego Boneta y Renata Notni pasaron un fin de semana inolvidable y romántico, aunque no de la forma en que todos esperaban. O tal vez sí sucedió pero nadie lo sabe… pues las fotos generaron mucha confusión.

¿Por qué algunos creyeron que Diego Boneta y Renata Notni se comprometieron?

La realidad es que sus seguidores lo que buscan desde hace tiempo es que ambos den el paso para buscar el matrimonio. Aunque los artistas han repetido en diversas ocasiones que prefieren esperarse y no adelantar las cosas, siempre llega la presión para que se concrete el amor de la forma tradicional… a través de una boda.

Por ello, cuando hace dos días, Renata publicó unas fotos y videos en Instagram de un fin de semana especial… muchos dieron el grito en el cielo por lo que parecía en concretarse. Sin embargo, fue una falsa alarma. Es decir, sí hubo algo especial, pero fue por la celebración del cumpleaños 35 del actor de la serie de Luis Miguel.

Estuvieron en un hotel en Jalisco, donde la actriz y modelo oriunda de Cuernavaca preparó junto con otras personas… un fin de semana de lujo para consentir a Diego. Y es que justamente el actor cumplió años el sábado 29 de noviembre de 2025. Con esto, algunos se decepcionaron pero también reconocieron lo linda que se percibe su relación.

¿Cuánto tiempo lleva la relación entre Diego Boneta y Renata Notni?

Un noviazgo formal llevaría cuatro años sucediendo, mientras que en 2020 fue la fecha donde se conocieron. Esto sucedió gracias a que amigos en común les presentaron y de ahí poco a poco construyeron el vinculo que les ha permitido conformar una pareja que muchos presumen en redes sociales. Desde febrero del 2021 se hablaba de la relación gracias a las flores que el actor le mandó a Renata en San Valentín y en mayo confirmaron 4 años de relación.

Ahora, todos están al pendiente de cuándo sucederá el gran día de la boda, pero los famosos han repetido que eso llegará sin ningún tipo de prisa.