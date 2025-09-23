Así de fácil puedes reunir a tus ex en una foto con ayuda de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) llegó para quedarse y de eso no hay duda, ya que cada vez son más las facultades que demuestra tener esta tecnología. Mientras la ciencia y distintas profesiones se valen de ella para ciertos temas, muchos utilizan aplicaciones como Gemini para entretenerse y, por qué no, crear fotografías en la que hasta tus ex pueden estar juntos sin confrontarse.

El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial [VIDEO] Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.

La IA se ha convertido en una gran herramienta para muchas personas que la utilizan para agilizar sus trabajos o crear videos e imágenes que escapan a la imaginación humana. Así es como aplicaciones como ChatGPT y Gemini, entre muchas otras, se encuentran entre las más utilizadas.

¿Qué se puede hacer con Gemini, la nueva IA?

Como se mencionó, Gemini es una de las IA que más popularidad ha ganado a nivel mundial. Fue creada por Google y por eso es muy fácil de tenerla en nuestro dispositivo móvil. Además de ayudar con documentos de texto y análisis de datos, esta permite crear imágenes a una gran velocidad.

Es en este marco que mediante la aplicación Gemini se ha comenzado a viralizar la creación de imágenes sorprendentes. Con base en los requerimientos del usuario, esta IA le da forma a postales tan reales como increíbles, demostrando así que esta nueva tecnología parece no tener límites.

¿Cómo hacer una foto con tus ex en Gemini?

Los usuarios de Gemini están revolucionando las redes sociales en estos días con fotografías en las que aparecen junto a sus ex parejas. Puede resultar una producción muy divertida y hasta remover las fibras más sensibles del corazón por lo que, si te animas, te contamos el paso a paso para reunir a tus ex en una foto con ayuda de esta IA.

Lo primero que debes hacer es buscar Gemini en tu navegador Google y seleccionar el símbolo más que se encuentra en la parte superior izquierda. Es en este paso que deberás escoger las fotografías de tus ex parejas y una en la que aparezcas tú.

Ahora, será momento de escribir el comando “Toma una foto tomada con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto o propiedad explícitos. La fotografía debe tener un ligero desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash en una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies las caras. Cambia el fondo detrás de esas personas por unas cortinas blancas. Las personas deben abrazarse o tomarse de la mano. Los gestos deben ser felices, con una sonrisa en el rostro”.

Ahora, solo restará aguardar unos segundos para que Gemini realice el trabajo asignado y listo, la Inteligencia Artificial te ofrecerá una fotografía en la que aparecerás junto a tus ex y sin que haya confrontaciones por tu corazón.