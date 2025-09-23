Crea tu propio muñeco en 3D con IA; sigue unos sencillos pasos

Anteriormente, ya habíamos tenido la oportunidad de explicar cómo podrías hacer tus propias fotos Polaroid con estrellas o reconocidos artistas, pero eso ya es cosa del pasado. Ahora es posible crear tu propio muñeco en 3D usando la IA de Gemini, siendo una muñeca idéntica a ti, y solamente se requieren de unos sencillos pasos.

Programa 8 junio 2024 Parte 2 | Combinación de Inteligencia Artificial y diversión [VIDEO] La Inteligencia Artificial puso a prueba a los conductores para adivinar personalidades famosas con tan solo una imagen ¿Quién lo hizo mejor en este reto?

Para que no dejes pasar la oportunidad de hacer la tuya, te detallaremos cómo lo debes hacer en pocas instrucciones. Es un proceso muy rápido que no tiene costo extra, así que no te quedes con las ganas de intentarlo.

¿Cómo crear mi propio muñeco en 3D?

Antes de dar la explicación completa, es fundamental que tengas una cuenta de Google, para que puedas ingresar sin ningún tema al portal de Gemini de IA. Ya que tenemos esa primera indicación, realiza los siguientes sencillos pasos:

En la barra inferior, da clic en el símbolo de “+” y selecciona una foto tuya de cuerpo completo. Procura que sea una imagen clara para tener un resultado más realista. Al cargar, agrega que deseas crear un modelo nanobanana, que sea una figura comercializada a escala 1/7, con estilo y entorno realista. No olvides colocar, que debe verse sobre un escritorio de computadora y empleando una base circular. Como extra, puedes agregar que deseas ver la caja de embalaje junto a la figura. Da clic en aceptar y espera un poco para que puedas ver el resultado.

El proceso te sorprenderá y en cuestión de segundos podrás crear tu propio muñeco en 3D. Es importante que coloques una imagen clara para tener un resultado realista, y que proporciones instrucciones claras a la Inteligencia Artificial; de esta manera, tendrás un buen efecto.

¿Cómo hacer una cuenta de Google para jugar con la IA?

Actualmente, es muy raro que no tengas una cuenta de Google, considerando que es algo indispensable para poder usar gran parte de los servicios. De todos modos, en caso de no tener listo, no te preocupes, te explicamos cómo obtenerla fácilmente:

Ve a la página de Google. Da clic en la opción de “Crear cuenta”. Selecciona el tipo de cuenta que deseas. Agrega toda la información que se te solicita. Selecciona el correo que deseas y crea una contraseña. Guarda el proceso y listo.

Es muy sencillo, de está manera accederás a todos los servicios de Google y podrás crear tu propio muñeco en 3D con la IA de Gemini en unos sencillos pasos.