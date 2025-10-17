Así puedes detectar si están espiando tu WhatsApp

WhatsApp es sin lugar a dudas una de las herramientas de mensajería más utilizadas por todos, sin embargo, hace más de dos años que los casos de espionaje de conversaciones privadas han ido aumentando. Uno de los motivos se deba a que es posible tener la misma cuenta en múltiples dispositivos.

Si bien esta función surgió con la finalidad de poder utilizar WhatsApp simultáneamente en teléfonos, computadoras y tabletas, lo real es que este beneficio fue aprovechado por algunas personas que buscan espiar a otros. Los blancos fáciles son quiénes están más vulnerables a la tecnología, por eso es necesario aprender y tomar ciertos recaudos para evitar que alguien espíe nuestras conversaciones.

¿Cómo saber si están espiando tu WhatsApp?

Hay una manera de identificar si hay accesos no autorizados por nosotros en nuestro WhatsApp. Para corroborar esta información debes ingresar al menú de la aplicación y en la pantalla “Chats” debes seleccionar “Dispositivos vinculados”.

Ahí aparecerá una lista con todos los dispositivos que tienen una sesión activa de tu WhatsApp en ese momento. Si no reconoces alguno de ellos debes cerrar sesión inmediatamente bloqueando así el acceso a la cuenta desde ese equipo. Esta acción tan simple te permitirá proteger la privacidad de tus conversaciones sin comprometer el uso legítimo de WhatsApp en tus otros dispositivos.

¿Qué otras formas de espionaje existen?

Más allá de lo señalado, hay que tener en cuenta que existe un software espía que no logra ser detectado por el usuario de WhatsApp a simple vista. Esto constituye una verdadera amenaza, pero lo bueno es que puede ser detectado. Por lo tanto, si notas un consumo más rápido de la batería de tu teléfono, si se sobrecalienta rápido o hay comportamientos inesperados desde la aplicación, pueden ser signos de que tu dispositivo ha sido hackeado.

Los expertos en ciberseguridad indican que, si sospechas que hay un software espía en tu WhatsApp, lo mejor es restablecer el teléfono de fábrica. Este procedimiento permitirá eliminar cualquier programa malicioso en tu celular. Es el método más seguro para garantizar que no quede ningún resquicio de este software expía en tu dispositivo.