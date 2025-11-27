Este es el color de tendencia que dominará las fiestas de Navidad en el 2025

Cada vez que llegan las fiestas de Navidad, siempre va acompañada de colores muy característicos, tonalidades que se encargan de dominar los hogares y todo tipo de establecimientos. Pero año con año, hay un color que se vuelve tendencia, el cual podemos incorporar en las decoraciones.

Para el 2025, no será la excepción, ya se tiene establecido cuál es la tonalidad que dominará las importantes celebraciones, para que no te quedes con dudas al respecto, te diremos cuál será el que debes colocar en casa.

¿Cuál es el color tendencia para Navidad?

Usualmente, los colores que dominan las fiestas de Navidad suelen ser el rojo, verde y dorado. Pero para el 2025, todo eso va a cambiar, por lo que dominarán los colores tierra, ya sean variantes del café, bronce, cacao o champán.

Por lo tanto, es importante que consideres esos cambios, ya que deberán adaptarlo a otras tonalidades. Posiblemente, dicha gama se deba a la tendencia que hay por los tonos nudes, que suelen ser más sobrios y sofisticados, por lo que se mantiene ese tipo de diseño en las fiestas.

La ventaja de esa variante de color es que le va a dar una sensación más acogedora a todos los espacios que habite, permitiendo un efecto de relajación y elegancia al mismo tiempo. Además, de ser un tono cálido que inundará tu hogar en la temporada invernal.

¿Qué combina bien con los colores tierra?

Seguramente, al leer la información anterior, te habrás preguntado cómo poder combinarlo con otras tonalidades. Por suerte, es posible fusionar fácilmente con otro color, logrando una buena sinergia y un estilo sofisticado en las decoraciones que uses en las fiestas de Navidad.

Es posible combinarlo con tonos neutros, logrando que haya un equilibrio entre ellos, que pueden ir desde los clásicos nudes hasta el blanco y negro. No es la única opción; si quiere algo más atrevido, combinado con tonos azules, verdes o amarillos, todos deben ser más pasteles o tostados. Mantente a la moda y aplica los consejos en las celebraciones del 2025.