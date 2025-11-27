Exatlón México: Leyenda Azul manda contundente mensaje a Paulette Gallardo y le lanza un reto

Exatlón México es uno de los programas más vistos en todo el país, este reality show reúne a los mejores atletas de alto rendimiento para que puedan competir en dos equipos, Rojos y Azules; mismos que han creado una rivalidad casi a muerte, puesto que, la novena temporada de la campaña ha sido una de las más polémicas.

De hecho, una de las leyendas de Exatlón México quien estuvo en 2024 en las playas de República Dominicana, le lanzó una dura advertencia a Paulette Gallardo, y es que Toro Miura al parecer jaló a Dana Castro, competidora Azul, pero que es hermana de Mariana Castro.

¿Cuál fue el contundente mensaje de Mariana Castro a Paulette Gallardo?

A través de sus redes sociales, Mariana Castro subió una historia con un video de lo que pasó entre su hermana y la atleta escarlata; y para la exparticipante celeste, Gallardo jala a su pariente, algo que no le gustó por lo que escribió lo siguiente:

“¡Con mi hermana no! Te la pasas navegando con bandera blanca cuando es la primera en decirle a su equipo que incomoden y empujen. Dices que te agarró, cuando claramente se ve que Dana agarró su aro, y la que mete su brazo derecho para detener eres tú”; aparte de falsa, mentirosa y ahora también grosera.

La publicación no termina aquí, y es que Mariana colocó otro texto donde se podía leer lo siguiente: “Me encantaría toparme contigo en otra temporada para ver si conmigo te metes. Me topaste cuando no estaba física ni mentalmente bien, pero ten por seguro que no vuelve a pasar”, se lee en la misma historia de IG.

Mariana Castro también les manda un mensaje a sus fanáticos

¡Dejen de sacar de contexto algo que yo no dije!

“Este tipo de fricciones siempre van a ver, es parte de la competencia y no me engancho con eso. Lo que me molesta (Paulette), es que fue a su grada a decir que ella no hizo nada, que Dana la había agarrado cuando es completamente diferente, es muy evidente que chocan, pero el aro rojo entra, el aro azul sale; Dana lo toma con sus dos brazos para que no se caiga, y Paulet sigue con su brazo derecho metido haciendo fuerza, y hasta cierto punto la empuja hacia atrás”, escribió

