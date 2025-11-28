Este será el mes con más Frentes Fríos de la temporada y qué hacer para no enfermarse

La temporada de frío en México ha generado una serie de consecuencias importantes en varios estados de la República debido a las bajas temperaturas que se han presentado. Ante ello, vale conocer el mes con más Frentes Fríos que habrá a lo largo de esta temporada 2025 - 2026.

La temporada 2025 - 2026 maneja un total de 48 Frentes Fríos, de acuerdo con las autoridades. Recuerda que esta temporada comenzó en septiembre y terminará en mayo del próximo año, por lo que un mes destaca del resto por ser el que más FF´s tendrá a lo largo de este periodo. ¿Cuál es?

¿Qué mes tendrá más Frentes Fríos en la temporada?

De acuerdo con lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, el periodo de Frentes Fríos no solo traerá bajas temperaturas y mínimas de -15, -10 y -5 grados, sino también un periodo de chubascos, lluvias intensas, riesgo de inundaciones e, incluso, fuertes rachas de viento.

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo más frío y sin sentimientos del zodiaco?

Y aunque se esperan dos Frentes Fríos menos en relación al periodo histórico de 50 por temporada de 1991 al 2020, la realidad es que el mes de diciembre se caracterizará por ser el más frío en esta temporada, pues la Conagua indica que durante este periodo habrá alrededor de 7 FF´s.

Con ello, se espera que diciembre cuente con un Frente Frío más que enero, mes en el que se esperan 6. Para febrero se vislumbran alrededor de 5 Frentes Fríos, uno menos del que se esperan en marzo. Finalmente, abril y mayo contarán con 5 y 3 Frentes Fríos, respectivamente hablando.

¿Qué consejos seguir para evitar enfermarse en la temporada de Frentes Fríos?

Además de evitar cambios bruscos de temperatura, se recomienda consumir una serie de bebidas calientes durante la mañana y la noche. Del mismo modo, no está de más utilizar varias capas de ropa en las primeras horas del día, así como mantener precauciones con las bajas temperaturas y el periodo de chubascos.