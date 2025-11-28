Pagan 100 mil pesos por este billete de 10 pesos de Emiliano Zapata

Puede que tengas entre tus pertenencias, algún billete de 10 pesos de Emiliano Zapata. Presta mucha atención porque si lo vendes podrás obtener miles de pesos en plataformas como Mercado Libre.

En la mencionada tienda, un usuario identificado como "LOVEISABEL" puso en venta el billete de 10 pesos y por el que pide 100 mil pesos. Este precio se debe a que, según el vendedor, pertenece a la serie AA y es de colección.

¿Qué características debe tener el billete de 10 pesos?

El billete de Emiliano Zapata, pertenece a la familia C, se puso en circulación en 1994 y está expresado en 'nuevos pesos'.

En cuanto al diseño, tiene el retrato de Emiliano Zapata y con una imagen secundaria de un par de manos con mazorcas de maíz en el anverso. El reverso tiene la ilustración de la escultura ecuestre del revolucionario en Cuautla, Morelos, con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en el fondo.

El usuario 'LOVEISABEL', en Mercado Libre, promociona este billete como de colección y al ser parte de la serie AA tiene un valor extra. En este caso el billete tiene un gran defecto y es que se encuentra maltratado por lo que su valor numismático se devalúa.

Si nos centramos en la página Numismática Martell, el precio de la pieza mencionada es muy elevado. El billete de 10 pesos de Emiliano Zapata, sin circulación y en perfecto estado, tiene un valor de 369 pesos.

Cabe destacar que si tienes este billete pues puedes sacarle un poco de dinero pero no vas a llegar a la cifra que ha planteado el usuario LOVEISABEL, en Mercado Libre.

X Esta es la publicación de Mercado Libre.

¿Este es el valor actual del billete de 10 pesos?

Según el Banco de México (Banxico), el billete de 10 pesos de Emiliano Zapata cuenta con un valor actual de 10 pesos, pero cabe destacar que está fuera de circulación y ya no se pueden hacer transacciones.