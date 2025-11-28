Estas son las 2 playas que están muy cerca de Nuevo León y son ideales para visitar este fin de semana

Los frentes invernales con lluvia y vientos pueden sentirse más fríos en zonas de México como Monterrey. El clima en Nuevo León durante las vacaciones de invierno puede invitar a las personas a usar abrigos y encontrar refugio en sus casas.

Sin embargo, este puede no ser el plan ideal de algunas familias que prefieren los climas más cálidos para pasar sus vacaciones de invierno. Así es como existen dos destinos cercanos a Nuevo León que cuentan con playas donde el frío casi ni se siente.

Las 2 playas cerca de Nuevo León ideales para visitar un fin de semana en vacaciones de invierno

Las siguientes playas quedan en el estado de Tamaulipas, cerca de Nuevo León, Monterrey. En estos sitios el sol se siente a gusto como si fuera junio y no se siente el frío invernal.



Playa Costa Azul

Este bello sitio, que también se conoce como Playa Bagdad, se encuentra a aproximadamente 4 horas de Monterrey (352 km) por carretera. El lugar es perfecto para las familias que buscan un poco de aventura, pero también relajación y desconexión de la rutina.

Aquí se puede practicar surf y windsurf. Pero también se pueden recorrer las dunas en cuatrimotos y practicar sandboarding. Sus aguas son seguras para nadar y tomar sol. Y su gastronomía destaca por los mariscos frescos y ostiones que sirven los restaurantes locales.

Playa La Carbonera

Esta hermosa playa de Tamaulipas se encuentra a una distancia aproximada de 343 kilómetros de Monterrey. Esto se traduce en unas 4 horas y media de viaje por carretera.

Es un destino perfecto para una escapada de fin de semana durante las vacaciones de invierno y una experiencia de conexión con la naturaleza incomparable. Se pueden explorar reservas naturales cercanas, como Parras de La Fuente (Abasolo) y la Biosfera El Cielo (Gómez Farías).

¿Cuál es el costo por conocer estas playas de Tamaulipas cerca de Nuevo León?

Para ir a la playa Costa Azul, el costo estimado de viaje es de entre 4,000 y 8,000 pesos. Siempre y cuando sea una salida económica, sin tantos lujos. En el caso de la visita a La Carbonera, el costo del viaje en carro, incluyendo gasolina y casetas para un recorrido seguro, se acerca a los 4,000 pesos.