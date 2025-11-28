Esta es la impactante y nueva función que lanzó WhatsApp

WhatsApp se prepara para los nuevos retos y complicaciones, así como alternativas, que vivirá de cara al siguiente año 2026. No obstante, mientras este llega extraoficialmente se habla de una nueva función que sorprendería a sus millones de usuarios gracias al parecido que tendría con Instagram.

Como sabes, hace más de una década, en 2012, Meta adquirió los derechos de Instagram para hacer lo mismo con WhatsApp dos años después. Podría decirse que ambas app son hermanas, aunque lo anterior no exime que una le haya “copiado” una de sus funciones a la otra. ¿De qué estamos hablando?

¿Cuál es la nueva función de WhatsApp que se parece a Instagram?

Se trata de una función que modifica la apariencia del perfil de WhatsApp, lo cual la acerca, de cierta forma, a lo que ocurre con otras aplicaciones como Instagram. Vale decir que esta versión beta ha comenzado a habilitarse para ciertos usuarios alrededor del mundo, por lo que se espera su expansión para el 2026.

Esta renovación incluye una foto de perfil más grande que contará con un diseño más limpio, lo cual hará que el protagonista sea la imagen principal per sé. Con ello, se busca modernizar y adaptar las tendencias visuales a los usuarios que desean contar historias a través de las imágenes que muestran en sus redes sociales.

El orden será parte de esta nueva innovación, pues WhatsApp buscará hacer ajustes en la sección de información del usuario como nombre y número de contacto. Este diseño, el cual se espera se expanda territorialmente a lo largo del próximo año, también reacomodará las videollamadas, los archivos multimedia compartidos y los accesos a las llamadas.

¿Cuántos millones de usuarios tiene WhatsApp en México?

De acuerdo con un estudio realizado por El Economista en el año 2022, WhatsApp es la aplicación más utilizada en México con un margen de diferencia importante respecto al resto de aplicaciones, pues alrededor de 78 millones de personas al interior de México la utilizaron durante ese año.