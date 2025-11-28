¿Se retira? Romeo Santos anuncia que quiere darles paso a nuevos talentos

Los bachateros dominicanos Romeo Santos y Prince Royce se convirtieron en tendencia mundial tras visitar el reality “La Casa de Alofoke 2”, en el marco de la final de su segunda temporada. Durante el programa, ambos intérpretes anunciaron oficialmente su colaboración en un nuevo disco conjunto titulado “Better Late Than Never” (Mejor tarde que nunca, en español).

Royce y Santos compartieron experiencias con los participantes, además de bailar y cantar algunos de los temas incluidos en el álbum, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores.

Confesiones de Romeo Santos

En medio de la conversación, Romeo Santos reconoció haber cometido errores en su vida personal y profesional: “Yo he cometido errores. Te puedo decir que he sido muy, muy afortunado de que no me han expuesto con tal cosa, pero son errores iguales a los que han cometido alguno de ustedes”.

Actualmente, Santos, conocido como el “Rey de la Bachata”, aseguró que está enfocado en su familia y en actividades cotidianas como jugar baloncesto y correr.

¿Un posible retiro?

Romeo Santos sorprendió al hablar de sus planes futuros en la industria musical: “Sí. Yo no sé si a mí me queda muy en esto. Me encantaría en un futuro el rol más de disquero, productor, compositor, estar desde afuera. Hay mucho ‘chamaquito’ talentoso allá afuera que hay que darle paso”.

Estas declaraciones despertaron especulaciones entre sus fanáticos, quienes consideran que este nuevo disco con Prince Royce podría ser una manera de “cerrar un ciclo”, tal como lo hizo anteriormente con Aventura, cuando lanzó un álbum y una gira de despedida.

La vida familiar de Romeo Santos

Aunque mantiene su vida privada con discreción, se sabe que su esposa es Francelys Infante, empresaria dominicana en el ámbito de la belleza, quien comparte en redes sociales consejos de bienestar y salud.

En 2024, Romeo Santos sorprendió al mostrar públicamente a sus cinco hijos en Instagram, escribiendo: “¡Diosito! Si me das el privilegio de regresar en otra vida, por favor envíame con todos mis virtudes y defectos; con la misma alma gemela; con los mismos 5 hijos; la misma familia, las mismas amistades, y con los mismos fanáticos”.

Sus hijos son: Valentino (2019), Solano (2021), Milano (2023), además de su primogénito Alex Damián, fruto de una relación anterior, y una pequeña cuyo nombre no ha sido revelado.

Lista de canciones de “Better Late Than Never”

Better Late Than Never

Estocolmo

Lokita Por Mí

Jezabel

Dardos

La Amaré

Celeste

Ay! San Miguel

Encerrados

Menor – ft. Dalvin La Melodía

Blanca Nieves

Mi Plan