Dile adiós a las cortinas: esta es la decoración en baños que será tendencia en 2026

Si ya estás cansada de tener una cortina en el baño o una mampara que no aporta nada a la decoración , quizá es momento de darle un giro con una tendencia que promete ser la estrella del próximo año: los paneles de vidrio templado.

Expertos en diseño interior de Vidriopanel recomiendan este tipo de paneles por sus múltiples ventajas, especialmente por la mínima humedad que retienen en la ducha, lo que los hace más higiénicos y duraderos.

¿Por qué los paneles de vidrio serán tendencia en los baños en 2026?

Los paneles de vidrio han ido ganando terreno en la estética del baño, sobre todo desde que muchos hoteles comenzaron a reemplazar sus viejas mamparas y cortinas para reducir costos sin sacrificar elegancia.

(ESPECIAL/CANVA) Los paneles de vidrio se han hecho tendencia en decoración para baños.

Además, según destaca Bauhaus, son fáciles de limpiar, ya que no tienen rieles ni texturas que acumulen suciedad. Basta con colocar una simple pared de vidrio templado para lograr un espacio moderno, práctico y visualmente más amplio.

También destacan por su funcionalidad, ya que evitan que el agua salpique fuera de la ducha, algo que las cortinas no logran. Y en cuanto a seguridad, el vidrio templado es altamente resistente a impactos, por lo que puedes ducharte con tranquilidad. Incluso puedes añadir una manija o barra de apoyo para mayor comodidad.

¿Cuánto cuesta instalar un panel de vidrio en el baño?

El precio de un panel de vidrio para ducha varía según el proveedor, pero la buena noticia es que, al ser una pared fija, su instalación es sencilla . Esto reduce los costos de mano de obra y diseño en comparación con las mamparas tradicionales, aunque sigue siendo una inversión mayor que las cortinas.

(ESPECIAL/CANVA) El vidrio templado es muy resistente.

En tiendas en línea, los precios oscilan entre $4,000 y $6,000 pesos mexicanos, dependiendo del tamaño y el acabado del vidrio.

Con esta tendencia, tu baño no solo se verá más moderno, sino que también será más práctico y elegante. Dale un toque fresco a tu hogar y despídete para siempre de las cortinas.