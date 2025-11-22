Dile adiós al olor a cena: con estos 4 trucos tu casa volverá a tener un aroma genial en minutos.

Si algo resulta incómodo después de cocinar es que el olor de la cena se quede impregnado en toda la casa. Si esto te pasa seguido, debes saber que existen formas sencillas de evitarlo. Con algunos ajustes rápidos puedes impedir que ese aroma domine tus espacios por horas.

Para que este problema no se vuelva crónico ni termine aferrado a tu ropa, hay cuatro trucos infalibles que te ayudarán a eliminarlo en cuestión de minutos. Son soluciones prácticas, accesibles y muy efectivas para recuperar un ambiente fresco sin complicarte la vida. Cleanipedia brinda algunas recomendaciones básicas.

1. Aplica nuevas esencias

Esencias como la de limón o vainilla funcionan de maravilla: solo necesitas colocar un recipiente en la encimera durante la noche con rodajas de cítricos en agua caliente o un poco de algodón impregnado en extracto de vainilla. Al despertar, notarás que el aire se siente mucho más fresco y limpio.

2. El uso de papas

Aunque solemos usar las papas únicamente en la cocina para preparar alimentos, si cortas unas cuantas en cubos y las colocas dentro de ollas o sartenes junto con una pizca de sal gruesa, comenzarán a retener los aromas que se quedaron del día anterior. Déjalas reposar un par de horas y verás cómo la diferencia es inmediata.

Fuente: Canva Aunque solo se las piensa para la cocina, las papas son muy útiles para quitar el mal olor que deja la comida pasada.

3. La canela como aliada

La canela es también un recurso excelente para perfumar la casa. Puedes aprovechar su fragancia colocando un poco en una bandeja y calentándola en el horno durante unos minutos; cuando esté lista, llévala por diferentes habitaciones para que su perfume invada cada rincón. Si prefieres una alternativa más rápida, hierve agua con canela en una sartén y deja que el vapor haga todo el trabajo.

4. Bicarbonato y limón

Otro punto importante para mantener el hogar libre de aromas molestos es la limpieza del refrigerador. Un cuenco con bicarbonato de sodio o con agua y limón en uno de los estantes es suficiente para absorberlos y evitar que se mezclen con tus alimentos. Es un truco simple, económico y muy eficaz para conservar un ambiente fresco cada vez que lo abras.

Fuente: Canva El bicarbonato es perfecto para sacar el mal olor del refrigerador.

¿Cómo hacer para que el olor a comida no se quede en la casa?

Para evitar que el olor de la comida se quede en tu hogar, puedes aplicar estos consejos prácticos y muy efectivos. Cuerpo y Mente también recomienda:

1. Ventila desde el inicio

Abre ventanas y puertas antes de comenzar a cocinar. Esto permite que el aire circule y evita que los aromas se acumulen.

2. Usa la campana extractora al máximo

Enciéndela desde que prendes la estufa y déjala funcionando unos minutos después de terminar. Si no tienes campana, coloca un ventilador apuntando hacia una ventana abierta.

Fuente: Canva Cocinar y colocarle la tapa a las ollas también es importante para impedir que los olores se expandan.

3. Cocina con tapa cuando sea posible

Las ollas y sartenes tapadas reducen la dispersión de vapores y aromas fuertes.

4. Limpia de inmediato

Desecha restos, lava trastes y limpia superficies apenas termines. Los residuos son los principales responsables del olor persistente.

5. Mantén textiles limpios

Cortinas, manteles y paños absorben olor muy rápido. Sacúdelos o cámbialos regularmente.

