César Doroteo ya tendría definido a su Legado en La Granja VIP, ¿de quién de trata?

El resultado de la doble traición continúa generando un clima de tensión en La Granja VIP de cara a la gala de eliminación de mañana y César Doroteo y Kike Mayagoitia aprovecharon la preparación del desayuno para intercambiar conjeturas sobre posibles escenarios y uno de ellos estuvo relacionado con el Legado de uno de ellos.

Si sale mañana, Teo iría por Fabiola Campomanes

El conductor de 'Venga la Alegría' le preguntó a su César Doroteo si ya en mente a alguno de sus compañeros para que ocupara su Legado en caso de que saliera este próximo domingo en la gala de eliminación, a lo que Teo contestó susurrando que se trataría de la actual Capataz de La Granja VIP, Fabiola Campomanes.

Cuando Kike le preguntó por su segundo Legado, el peón le respondió que sería Lis Vega; sin embargo, dejó ver que no estaba del todo seguro, pues lo que busca es poner en una posición comprometedora a Sergio Mayer Mori.

César agregó que piensa que la mejor opción para tener más posibilidades reales de sacar a alguien del reality show es colocarlo en el cuadro de nominados hasta el viernes de doble traición y le sugirió a Mayagoitia que deberían poner a Sergio como peón este domingo "sí o sí".

Además, le dijo que no sabe en qué posición se encuentra con Mayer Mori, pues cuando estaban resolviendo la tensa situación entre ellos fue ocurrió la fuerte discusión entre él y Eleazar Gómez, y es que consideró la opción de "llevarla bien" con el ex Capataz.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al tercer eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Kim Shantal, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Eleazar Gómez, no olvides votar por tu favorito.

