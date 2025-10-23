Dolor en redes: así despidieron a un querido fisicoculturista mexicano tras su trágica muerte

El mundo del deporte y las redes sociales están de luto tras la trágica muerte del fisicoculturista mexicano Jorge Corona, quien sufrió un fatal incidente en la playa. Sus seguidores, que estaban pendientes de su viaje, lamentaron profundamente la noticia y enviaron mensajes desgarradores a su familia y amigos.

¿Cómo murió el fisicoculturista Jorge Corona?

De acuerdo con reportes, el creador de contenido y deportista falleció el 15 de octubre, a los 26 años, luego de que las fuertes olas le impidieran salir del mar hasta que finalmente se ahogó, según confirmó el fotógrafo Rik Ibarrola, quien fue su amigo cercano.

Así se despidieron de Jorge Corona, el fisicoculturista que murió ahogado

La última publicación de Corona en Instagram fue una foto tomada en Quintana Roo, cuando visitó Xcaret y después Playa del Carmen. “Súper motivado después de ver a Terry ganar su tercer título Mr. Olympia. Así menos ganas dan de aflojarle y solo me motiva a seguir sus grandes pasos”, escribió en su post.

(Instagram) Esta fue la última publicación Jorge Corona antes de su muerte.

Ahora, esas publicaciones se convirtieron en el espacio donde sus amigos y seguidores se despidieron de él. Muchos expresaron su tristeza al enterarse de la noticia .

“Que la energía de tu ser siga brillando en cada amanecer, en el viento y en la calma. No te has ido, solo te transformaste en luz que guía y acompaña.” “Descansa en paz, querido amigo.”

(Instagram) Jorge Corona estaba de vacaciones en Quintana Roo.

Otros reflexionaron sobre lo frágil que puede ser la vida:

“Y pensar que esas fueron las últimas experiencias y cosas que vio y vivió.” “RIP. Por eso hay que vivir la vida y disfrutar el presente. Hoy estamos; mañana, no sabemos.” “Simplemente, te nos adelantaste, campeón. Gran ejemplo de motivación. Fue un placer haberte conocido. Descansa en paz.”, decían algunos mensajes

En julio pasado, Corona había viajado a Colombia para participar en la Ultimate Battle Pro, donde sorprendió con su impresionante figura atlética. También compitió en el Empro Classic Pro de España y en el México Grand Battle.