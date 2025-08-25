Dónde comer los mejores chiles en nogada tradicionales cerca de CDMX, según la IA

Con las Fiestas Patrias próximas a celebrarse, los platillos tradicionales que acostumbran a comerse en esta temporada se vuelven un antojo imposible de ignorar. Precisamente, uno de los más aclamados son los chiles en nogada, que pueden hacerse en casa con una receta sencilla, o degustarse en restaurantes que se especialicen en esta preparación.

Sin embargo, al estar disponible en casi todos los menús, puede ser difícil encontrar cuáles serían los más ricos y tradicionales. Por eso, le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), y los 5 que nos recomendó destacaron por su sabor, su forma de preparación y, por supuesto, su fama.

5 restaurantes de CDMX (y sus alrededores) que son famosos por sus chiles en nogada

1. Angelopolitano, en Roma Norte

Este lugar ubicado en la colonia Roma Norte, una de las más emblemáticas de la capital, es conocido por sus reinterpretaciones de la gastronomía poblana. Así que por supuesto que no podían quedarse atrás con las versiones que ofrecen año con año de los chiles en nogada, que van desde el clásico hasta un tipo gourmet que lleva pato.

2. Los Colorines, en Tepoztlán

A menos de dos horas desde la CDMX, exactamente en Tepoztlán, está Los Colorines, un restaurante conocido por su cocina nacional y muy concurrido por turistas de todo el país. Anualmente, suman al menú una preparación clásica del chile en nogada y chiles rellenos tradicionales, opciones que tienen buenas reseñas por los visitantes.

Canva En Tepoztlán hay restaurantes que ofrecen deliciosas versiones del chile en nogada

3. Nicos, Azcapotzalco

No todas las opciones para comer delicioso están en el centro de la CDMX, la zona norte tiene opciones que se han destacado por su variedad. Es el caso de Nicos, en Azcapotzalco, que, además de haber sido reconocidos con una Estrella Michelín en 2024, durante la temporada patria ofrecen una versión de chiles en nogada que fascina a todos sus comensales.

4. El Mural de los Poblanos, Puebla

Si quieres probar la receta original de los chiles en nogada, qué mejor que ir a Puebla, de donde datan sus orígenes, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Uno de los restaurantes que está entre los imperdibles es El Mural de los Poblanos, que sigue apostando por la preparación artesanal y el uso de ingredientes de temporada.

Canva Los chiles en nogada son originarios de Puebla y hay infinidad de restaurantes que se especializan en su preparación

5. Azul Histórico

Otro restaurante distinguido de la CDMX que en esta época suma a su carta este majar mexicano es Azul Histórico. Además de la calidad de los ingredientes utilizados para la preparación, destaca también porque su propuesta lleva un toque de jerez, que al combinarse con el sabor de la granada fresca utilizada en el montaje, crean un festín que lo vuelven un imperdible para los amantes de este platillo.

Así que ya lo sabes, si quieres probar chiles en nogada, tanto en su versión tradicional, como una reinterpretación más sofisticada, estos son algunos de los lugares de la CDMX (y cerca de) donde podrás hacerlo. Aunque también existen infinidad de emprendimientos pequeños y cocinas locales que tienen a su disposición esta receta que inunda de colores, aromas y sabores estas fechas.