Esto te pasa si duermes del lado derecho

La salud del ser humano es muy compleja y a la vez simple de cuidar, teniendo en cuenta principalmente los hábitos que los expertos aconsejan implementar en nuestras vidas. A la hora de dormir, la elección del lado en que posicionamos nuestro cuerpo puede tener implicancias negativas o positivas.

Al igual que la actividad física y la alimentación balanceada, el cuerpo requiere de un buen descanso para funcionar adecuadamente y mantenerse a través del tiempo. Es por eso que resulta muy interesante lo que especialistas de la salud remarcan en torno al momento en que nos aprestamos a dormir.

¿Es beneficioso dormir de lado?

La neuróloga del sueño Rachel Salas afirma que la posición para dormir es una cuestión de preferencia personal, pero advierte que las investigaciones señalan que las personas con insuficiencia cardíaca suelen experimentar dificultad para respirar cuando duermen sobre el lado izquierdo de su cuerpo. Por lo tanto, se trata de personas que optan por dormir del lado derecho.

Pero, dormir del lado izquierdo resulta beneficioso en casos en que la persona padece de reflujo gastroesofágico o cuando se trata de una mujer embarazada ya que, afirma Salas, contribuye con la circulación. Por lo tanto, dormir de lado puede ser beneficioso según la situación de salud de cada persona.

¿Dormir del lado derecho es malo?

Sobre este tema también se ha expresado el doctor Renato Apolito, de la Universidad de Jersey Shore (Estados Unidos), quien afirma que “dormir boca abajo se considera universalmente la forma menos saludable de dormir” ya que “obstruye las vías respiratorias, o tráquea, lo que provoca apnea del sueño. Además, no es una posición saludable para el cuello ni la columna vertebral”.

En este punto, el experto en sueño Martin Seeley señala que dormir del lado izquierdo puede ofrecer beneficios para la salud en torno a favorecer la digestión y reduciendo la probabilidad de reflujo, además de disminuir los ronquidos. Además, otros datos a favor de evitar dormir del lado derecho es que favorece la circulación sanguínea y reduce la presión sobre el corazón, el hígado y los riñones.

De todos modos, los expertos coinciden en que, cuando dormimos, las personas cambiamos de posición en reiteradas ocasiones. Además, remarcan que el cuidado de la salud no solo se centra en cómo dormimos, sino que es necesario tener una vida con hábitos saludables como realizar actividad física, prevenir el estrés, socializar y llevar a cabo una alimentación balanceada.