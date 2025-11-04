El Buen Fin 2025: ¿Cuáles son las diferencias entre una oferta y una promoción?

Todo está listo para que millones de personas al interior del país disfruten de El Buen Fin 2025, el fin de semana más barato del año. Ante ello, si estás pensando en aprovechar todo lo que se venderá durante estos días, luce fundamental que conozcas cuáles son las diferencias entre una oferta y una promoción.

Es probable que pienses que una oferta y una promoción son sinónimos, y más cuando estamos a punto de vivir este evento en el centro del país y el resto de los estados; sin embargo, la realidad es otra. Por ende, aquí conocerás las principales diferencias rumbo a El Buen Fin 2025.

¿Cuáles son las diferencias entre oferta y promoción?

Fue la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) quien reveló detalles en torno a las diferencias entre una oferta y u na promoción. Y es que, si bien ambos son conceptos clave en esta temporada, los resultados dependen de lo que tú estés buscando en este Buen Fin 2025.

Según la Profeco, una oferta no es más que una rebaja directa en el precio de un producto, el cual se aplica durante un tiempo determinado o, bien, hasta que el mismo se agote en su totalidad. Dicho esto, son las ofertas las que suelen aparecer con más fuerza en este tipo de eventos.

Una promoción, por el contrario, se trata de una acción comercial que tiene la capacidad de involucrar a más elementos que una simple rebaja u oferta; es decir, aquellos productos que contienen regalos, bonificaciones u ofertas extras a las que se han mencionado con anterioridad.

¿Cuándo inicia El Buen Fin 2025?

A diferencia de lo que ocurrió en años pasados, y en conmemoración a los XV años que se celebran en este 2025, El Buen Fin sacó la casa por la ventana contando con una duración de cinco días. En este sentido, debes saber que el evento comenzará el jueves 13 de noviembre para finalizar el lunes 17 del mismo mes.