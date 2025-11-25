El parque de CDMX que es considerado el más seguro para ir en familia y con niños, según la IA

¿Qué más puede desear un padre que encontrar un lugar en CDMX donde pasar tiempo con sus hijos sin preocupaciones? Entre el tráfico, la rutina diaria y la inseguridad, hallar un espacio seguro donde jugar y relajarse se vuelve un verdadero lujo.

Por eso, la inteligencia artificial se encarga de identificar ese oasis urbano, el sitio donde es posible disfrutar de momentos tranquilos sin estar pensando en problemas futuros, garantizando que cada paseo sea diversión y tranquilidad para grandes y pequeños.

Según ChatGPT, el Parque de los Venados, en la Benito Juárez, se ha ganado un lugar entre los favoritos de la ciudad. Fácil de llegar y con amplios espacios, es ideal para pasar un día relajado, rodeado de naturaleza y actividades que hacen disfrutar a grandes y chicos.

Fuente: Alcaldía de Benito Juárez El Parque de los Venados, en CDMX, es un espacio verde en Benito Juárez, ideal para pasear y relajarse en familia.

El parque nació en los años 50 sobre los restos de una antigua fábrica de arcilla y fue diseñado por Juan Manuel Magallanes. Las esculturas que decoran fuentes y andadores le dan un toque artístico que se disfruta mientras se pasea o se juega.

Inaugurado el 18 de julio de 1957 como “Francisco Villa”, en honor al famoso centauro del Norte, tiene una estatua ecuestre de Julián Martínez Soto que se roba todas las miradas. Desde entonces, se ha convertido en un clásico de la ciudad para pasar el tiempo libre.

Entre sus atractivos no faltan el foro de los hermanos Soler, con espectáculos los fines de semana, el Planetario Joaquín Gallo, la feria de juegos mecánicos y un área para mascotas. Además, su área de juegos es de las más grandes de la alcaldía, perfecta para que los peques se diviertan sin parar.

¿Qué se puede hacer cerca del Parque de los Venados, en CDMX?

Justo al lado del parque se encuentra la estación de metro Parque de los Venados, lo que facilita mucho moverse por la ciudad. Desde ahí se puede visitar el Museo de la Radio, dentro de la estación, que conserva una colección interesante de memorias y piezas históricas sobre este medio de comunicación.

Fuente: Alcaldía de Benito Juárez Este lugar de CDMX cuenta con amplias áreas de juego, esculturas, zonas de recreo y actividades para grandes y chicos.

Según la Alcaldía del lugar, en los alrededores también se puede aprovechar para recorrer otros espacios verdes: muy cerca está el Parque Hundido, un verdadero pulmón de tranquilidad con senderos arbolados, zonas para bicicleta y rincones ideales para hacer picnic o simplemente relajarse.

Además, la alcaldía Benito Juárez cuenta con otros puntos de interés cercanos: se pueden recorrer plazas y ferias locales, probar antojitos en puestos de barrio o descubrir rincones culturales gracias a los espacios abiertos y plazas alrededor del parque.