El próximo puente 2025 en México será un día que no esperabas: anticípate y pide tus vacaciones

Muchos creían que el último puente del año sería el lunes 24 de noviembre de 2025, pero la sorpresa es otra: el puente de la Revolución Mexicana será el lunes 17 de noviembre. Sí, ese es el día que oficialmente se recorre la conmemoración, y para quienes trabajan o estudian, significa un fin de semana largo garantizado. Así que vale la pena planear con tiempo si quieres aprovecharlo.

¿Por qué se recorre la fecha del puente del 20 de noviembre al lunes?

Aunque históricamente la Revolución Mexicana se celebra el 20 de noviembre, la Ley Federal del Trabajo indica que ciertos días festivos se mueven al lunes más cercano para crear puentes.

Esto no cambia la importancia del evento, pero sí nos permite descansar más días seguidos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirma que estos ajustes ayudan a equilibrar la vida laboral y personal.

El lunes 17 de noviembre es el último puente vacacional del 2025 en México

Cómo aprovechar al máximo este fin de semana largo

Si tienes flexibilidad, puedes combinar el lunes 17 con uno o dos días de vacaciones adicionales. Muchos aprovechan para hacer escapadas cortas dentro del país, visitar playas, Pueblos Mágicos o destinos culturales cercanos.

Planear con anticipación permite encontrar mejores precios y disfrutar de un descanso real, según recomiendan expertos en turismo de SECTUR. Incluso un par de días libres bien aprovechados pueden recargar energías y prepararte para cerrar el año con fuerza.

¿Qué otros fines de semana largos quedan en 2025?

Después de este puente, no habrá más días festivos que generen fines de semana largos durante lo que queda del año. Por eso, este lunes 17 de noviembre se convierte en la última oportunidad de disfrutar un descanso oficial antes de que termine 2025.

La Fundación del Empresariado Mexicano sugiere planificar actividades que realmente permitan relajarse y desconectarse de la rutina.

Canva Las autoridades recomiendan que este último puente del 2025 lo aprovechemos pasando tiempo de calidad con la familia y descansando

Además, aunque parezca un detalle menor, este puente es una excelente oportunidad para organizar reuniones familiares, escapadas de fin de semana o incluso dedicar tiempo a proyectos personales que solemos dejar pendientes por la vida diaria.

Pequeños descansos como este ayudan a despejar la mente y a regresar con más energía al trabajo o los estudios.