Detienen a influencer por vengarse de las personas que le robaron; los mandó a torturar

Iza Paiva es una reconocida influencer en Brasil, quien se ha destacado por hacer contenido de humor o por publicar en sus redes sociales el estilo de vida que lleva, logrando obtener miles de seguidores en su cuenta. Sin embargo, ahora su nombre se ha encargado de dominar los titulares en las noticias.

¡Influencer Valeria Márquez muere durante video en vivo! Sergio Sepúlveda te cuenta más [VIDEO] Poco antes, durante la misma transmisión en vivo que realizaba, la influencer Valería Marquéz fue avisada sobre un hombre misterioso que la fue a buscar.

Puesto que fue detenida por vengarse de las personas que le robaron, mandándolas a torturar. Un hecho que sorprendió a varios de sus seguidores y a los internautas. A continuación te detallaremos todos los detalles que se saben al respecto.

¿Qué hizo Iza Paiva?

La influencer, con 49.4 mil seguidores, fue detenida por las autoridades en Porto Velho. Según varios medios locales, su detención empezó ante la sospecha de tener vínculos con el Comando Vermelho, una organización criminal en Brasil que se ha dado a conocer por sus acciones de extorsión, secuestro y narcotráfico.

Los presuntos vínculos se deben a que la creadora de contenido solicitó su apoyo para torturar a las personas que le robaron, y así poder recuperar todas sus pertenencias. En vez de solicitar el apoyo de las autoridades locales, empleó una red criminal para satisfacer sus necesidades y saltarse la ley.

Ante medios de comunicación locales, el abogado de la personalidad, ha hecho lo posible por defender a su cliente, resaltando a las autoridades de la situación familiar de la mujer, quien tiene dos hijos menores que requieren de su cuidado y cariño. Por ahora, siguen realizándose las investigaciones.

¿Qué es el Comando Vermelho?

Comando Vermelho, más conocido como ‘Comando Rojo’ o ‘CV’, es un grupo criminal que predomina en Brasil, que se creó en una prisión de Río de Janeiro en la década de los setentas. En un inicio comenzó con delitos menores, pero conforme pasó el tiempo, sus operaciones fueron creciendo.

En la actualidad es un grupo de amenaza nacional e internacionalmente. Ante los hechos, con la influencer detenida por solicitar su apoyo para torturar a las personas que le robaron, es una situación que preocupa a las autoridades de la zona, al emplear a un grupo criminal para saciar su sed de venganza.