Lupillo Rivera quiere a Belinda en la cárcel con todo el peso de la ley

El pleito legal de Belinda contra Lupillo Rivera ha crecido en los últimos días, desde que la joven cantante dio a conocer que se harían procesos legales contra el cantante por presunta violencia digital y mediática, debido a las declaraciones sobre su supuesto romance con la joven artista.

Sin embargo, Rivera no se quedó con las manos cruzadas, junto a su equipo legal, presentó una contrademanda, buscando todo el peso de la ley. Para que sepas todos los detalles al respecto, te diremos todo lo que se sabe entre ellos.

¿Qué pasó con Lupillo Rivera?

Alfonso Beceiro quien es representante legal de Lupillo Rivera en conferencia de prensa, anunció que el cantante no quiere llegar a las consecuencias más altas, que son cárcel o indemnización económica. Por lo que solamente busca atender las acusaciones falsas que se le han hecho.

Además, detalló que todo el pleito legal fue comenzado por Belinda, por lo que el cantante tiene todo el derecho legal de defenderse con todo el peso de la ley ante tales acusaciones. Por el momento, la posibilidad de que pueda pisar la cárcel la cantante, se descarta, pero será un proceso que el equipo legal deberá de anunciar en los próximos días.

¿Qué pasó con Belinda y Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera recientemente anunció el lanzamiento de su autobiografía, libro donde cuenta diversos romances que vivió, en el que habla de su supuesto noviazgo con Belinda. En reiteradas ocasiones, el cantante mencionó que sí hubo un amorío entre ellos, incluso fue tan fuerte que se consideró la posibilidad de tener gemelos.

Por otra parte, en las redes sociales se difundieron videos donde se les ve bailando juntos, imágenes que rápidamente se viralizaron. Ante la polémica, la cantante y actriz no dejó pasar mucho tiempo para hacer la denuncia oficial contra Rivera, haciendo que todo el peso de la ley caiga ante la violencia digital y mediática que estaba experimentando.