“Van por ti": la advertencia de Manola Díez a Sandra Itzel

Las conspiraciones están al orden del día dentro de La Granja VIP y todo parece indicar que Sandra Itzel está en la mira de algunos de sus compañeros, al menos en palabras de la polémica Manola Díez.

La advertencia de Manola

En un momento de relajación, Sandra Itzel le comentó a Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Omahi que Manola Díez se le acercó a la cantante, en presencia de Lolita Cortés, para asegurarle que “iban por ella” y que “mientras estuviera con ella, no iba a pasar”.

Aunque Itzel le dijo que ya lo anticipaba, cuando le preguntó quién se lo había comentado, Díez solamente se limitó a decirle que lo hizo “un pajarito”.

Además, la cantante también parafraseó lo dicho por Alfredo Adame, quien estaba presente de acuerdo a lo dicho por Itzel, el cual la exhortó a “juntarse con él” para que estuviera “tranquila”.

Mayer Mori, Eleazar Gómez y Omahi consolaron a Sandra Itzel minimizando las declaraciones de Díez y Adame, al señalar que el apoyo del ‘Golden Boy’ no sería suficiente para estar a salvo y que ni siquiera la mitad de la granja va tras la cantante.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche es la gran gala en la que conoceremos al primer eliminado de La Granja VIP y dará inicio a las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, La Bea y Carolina Ross, no olvides votar por tu favorito.

