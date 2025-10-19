La prueba que revelaría que Kenia Os estaría embarazada de Peso Pluma (VIDEO)

Kenia Os desde el inicio de su relación con Peso Pluma, son muchos sus seguidores quienes han querido seguir de cerca su romance, noviazgo que se encargan de presumir desde sus redes sociales. Demostrando su amor mutuo en diversos eventos sociales.

Recientemente, la cantante subió un video en sus redes sociales, contenido que comenzó el rumor de que está embarazada. Para que sepas más detalles, te explicaremos qué se sabe al respecto, no te pierdas de la información.

¿Por qué se especula que podría estar embarazada?

Todo empezó en un video que subió Kenia Os en su cuenta de TikTok, empleando un filtro donde supuestamente pronostica el sexo del bebé y el año en que va a nacer. Claramente, la artista empleó dicho filtro, donde revelará que tendría un niño “próximamente”, resultado que sorprendió completamente a la celebridad.

Ante la noticia, fueron varios usuarios quienes dejaron su comentario al respecto, resaltando su impresión ante la respuesta. Incluso, hubo quienes aprovecharon el momento para proponer nombres para el supuesto bebé, si estuviera embarazada.

Aunque generó muchos rumores, sobre el posible deseo de la cantante de tener un hijo, pero por ahora todo se ha quedado en chismes. Es claro que la novia de Peso Pluma no se encuentra embarazada, por el momento se encuentran disfrutando de su relación.

¿Cuándo empezó la relación entre Kenia Os y Peso Pluma?

Kenia Os y Peso Pluma, formalmente oficializaron su romance en marzo del 2025, siendo un romance que nadie esperaba ver. Desde ese momento, ambos cantantes han demostrado su gran cariño en diversos eventos sociales donde los hemos visto juntos o en redes sociales al mostrar sus muestras de cariño.

Aunque los rumores sobre un posible romance empezaron desde julio del 2024, cuando salió a la luz la canción de “Pamela y Tommy”, siendo el primer hit en el que colaboraron juntos.

Desde el inicio de su noviazgo, han surgido varios rumores, donde se aseguraba que la joven cantante estaba embarazada de Doble PP, chismes que fueron desmentidos por la artista, quien aseguró en reiteradas ocasiones que se encuentra disfrutando de su momento con el famoso artista.