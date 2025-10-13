El Pueblo Mágico de Veracruz donde se prepara el café más rico del país, según la IA

El estado de Veracruz tiene ocho lugares denominados como Pueblo Mágico, un nombramiento que reconoce su riqueza cultural y valor histórico, aspectos que los vuelven una opción imperdible para los turistas. Sin embargo, hay uno de ellos que destaca por la calidad de su café, que incluso ha sido catalogado por muchos como el mejor de todo México.

Este paraíso cafetero es Coatepec, ubicado en la zona centro, muy cerca de Xalapa. El clima es frío y lluvioso, por lo que sus cielos grises son la excusa perfecta para disfrutar de una bebida caliente a cualquier hora, razón por la que según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, son expertos en prepararlas y los granos que se cultivan en su territorio tienen un aroma, sabor y calidad innegables.

La historia detrás de Coatepec, el Pueblo Mágico de Veracruz donde está el mejor café

No es casualidad que Coatepec resguarde el mejor café del estado (y posiblemente hasta de México), pues en realidad se trata de un pueblo cafetalero con una poderosa historia detrás. De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, la producción de esta bebida tomó fuerza en el 1808, cuando se trajo la semilla de cafeto arábigo proveniente de Cuba.

Canva Coatepec es uno de los 8 Pueblos Mágicos de Veracruz y es conocido como “el paraíso del café"

Esta plantación fue todo un éxito gracias a la humedad y calidez de la tierra, pues se conjugó con la lluvia que hay en todo el año para que la siembra rindiera frutos con rapidez. Incluso se sabe que uno de los primeros lugares en apostar todo por este ingrediente fue la Hacienda de Zimpizahua, muchos años antes de que se le otorgara el título de Pueblo Mágico en Veracruz.

¿Qué hacer en Coatepec? Así puedes disfrutar de tu visita

No te dejes engañar, que sea un lugar donde la lluvia predomina la mayoría del año, no lo hace una opción aburrida ni mucho menos. Si vas de visita a este paraíso y quieres disfrutar de la experiencia al máximo, no te pierdas los recorridos por sus calles empedradas, el conocimiento que resguardan sus museos y haciendas y, por supuesto, una deliciosa taza de café en sus plazas.

Secretaría de Turismo Ir a Coatepec es garantía de que probarás una gastronomía fascinante y una taza de café con sabor inolvidable

Finalmente, la gastronomía de este Pueblo Mágico en Veracruz es imperdible y te dejará tanto o más fascinado que su delicioso café. Los platillos principales de Coatepec son la sopa de tortilla, el estofado de gallina, el pan horneado a la leña o la cecina coatapecana. Mientras que para postres, los mejores son los helados y licores a base de cafeína.