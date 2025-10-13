Pepe REACCIONA a la nominación de Teo en La Granja VIP, ¿se ENOJÓ porque Lola Cortés no lo salvó?

La gran gala de anoche terminó con César Doroteo como el primer granjero nominado del reality show y las reacciones no se hicieron esperar. Naturalmente, una de las más esperadas era la de Ricardo Peralta.

¿Cómo reaccionó Pepe a la nominación de Teo?

En su cuenta de Instagram, el comediante compartió algunas historias donde expresó su decepción por la nominación de “su comadre"; sin embargo, pidió apoyo para que votaran por César Doroteo una vez que “nos expliquen bien cómo votar” y afirmó que “no podemos tirar la toalla”.

Llamó la atención que en otra de sus stories, compartió un reel sobre las declaraciones de Lolita Cortés ante la pregunta del conductor Adal Ramones a la cantante (todavía en su papel de critica) sobre cómo creía que se podía desenvolver el humor ácido de Teo adentro de La Granja VIP, a lo que la también actriz afirmó que admira muchísimo a César Doroteo y que sabe que “le va a ir muy bien adentro”.

Cabe señalar que el video está acompañado por el mensaje: “Por qué no lo salvaste amor”, en clara referencia a la decisión de Cortés de no salvar a César Doroteo. ¿Se habrá enojado con la implacable crítica de La Academia?

