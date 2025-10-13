Cazzu lanza nuevo mensaje que involucra a Christian Nodal y a Ángela Aguilar

Cazzu regresó al país y fue recibida en el aeropuerto por varios reporteros y decenas de fanáticos que le recibieron con mucho amor. La cantante argentina fue increpada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando llegó para dar una serie de conciertos aquí.

Con su llegada, los medios buscaron obtener una declaración de la cantante respecto a su pedido de detener el “hate”. Los reporteros también le preguntaron cómo sigue la vinculación con su expareja y si Inti podría ver a su padre durante estos días.

¿Qué dijo Cazzu sobre el hate a Christian Nodal y a Ángel Aguilar?

Ante la consulta de reporteros sobre su defensa a su expareja y Ángela Aguilar, Cazzu aclaró que no los estaba defendiendo a ellos, sino que se refería detener el hate hacia todas las personas en general. Comentó que no se refería a alguien en concreto, sino a todos, a los que usan las redes sociales para hablar mal de otros.

Cazzu resaltó que el mundo necesita más amor y menos hate. Al arribar a México luego de una partida muy polémica por dar a conocer que Christian Nodal no quería firmar el acuerdo para que Inti pudiera salir de Argentina con ella, la cantante decidió no entrar nuevamente en un terreno de discusión.

@jazdamiani Cazzu pide un alto al odio en redes sociales Durante su concierto en Uruguay, Cazzu sorprendió al público al lanzar un contundente mensaje contra el hate en redes sociales. La cantante argentina pidió poner fin a las agresiones y discusiones digitales que han surgido tras la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar. “Como la jefa de toda esta situación, les quiero pedir: menos odio, basta. Basta de odio, basta de bardear en las redes, basta de pelear por ahí por la razón que sea”, expresó la artista ante miles de fanáticos. Con este mensaje, Cazzu mostró madurez y empatía, marcando distancia de los conflictos mediáticos y recordando la importancia de la paz y el respeto en el mundo digital. ♬ sonido original - Jazdamiani

“Me refiero a todos estamos atravesando mucha violencia y situaciones tristes como para seguir poniendo la energía en eso. Hablaba del hate a todos y no a nadie en particular. Yo por lo general no me entero de la mayoría de las cosas porque no estoy muy presente en las redes sociales, pero considero que hay que detener el hate”, aclaró la cantante argentina.

¿Qué dijo Cazzu sobre lo que dijo Christian Nodal de ella?

Cazzu detalló que ella no hablaría de lo que vivió como pareja con alguien. En ese marco, respondió que le sorprendió lo que contó Christian Nodal a los medios de su vínculo con ella.

“Compartir tanta intimidad con alguien y que de repente salga a contarlo de una forma tan rara y tan tergiversada, tan partida, eso genera confusión, yo no lo haría. No hablaría nunca de su familia, de nuestra relación, yo guardo lo mejor y lo quise mucho”, cerró Cazzu.

Con estas palabras, la intérprete de “Con otra” se mostró decepcionada de la decisión de Christian Nodal de contar aspectos privados del vínculo que tuvieron. Aclaró que la única vez que ella habló de su rompimiento con el cantante fue porque necesitaba aclarar algunas cosas que no eran reales de sobre lo que se decía en los medios de comunicación.