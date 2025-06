La laguna color rosa escondida en México que muy pocos conocen y está extremadamente preciosa

Esta laguna color rosa escondida en México no está en Instagram tanto como uno pensaría. No es Cancún, ni Tulum. Es un lugar que sigue guardando ese encanto de lo poco tocado: Las Coloradas, una joya en la costa de Yucatán que, si no la ves con tus propios ojos, cuesta creer que exista.

Agua rosa, cielos azules intensos, manglares por todos lados… y una sensación de que el tiempo ahí se mueve distinto.

¿Por qué el agua es rosa en Las Coloradas?

La primera vez que uno ve una foto de Las Coloradas piensa que tiene filtro. Pero no. El color es real y tiene su ciencia, de acuerdo con datos del Gobierno de México.

Resulta que ahí se produce sal en grandes cantidades, y en ese proceso intervienen microorganismos (unas bacterias que aman el ambiente salado) que sueltan pigmentos rojizos. Súmale el sol del Caribe, y boom: el agua se ve rosa. A veces más suave, a veces casi neón.

No es un lago donde puedas darte un chapuzón —aunque sí dan muchas ganas. Son pozas industriales donde se produce sal, así que están cerradas al baño. Además, el agua tiene una salinidad altísima que podría irritarte la piel, y el fondo tiene cristales afilados.

Literalmente te podrías cortar. Por eso hay letreros por todos lados pidiendo no meterse a nadar, aunque siempre hay quien se avienta la selfie a escondidas.

Entonces… ¿vale la pena ir a Las Coloradas si no se puede nadar?

Totalmente. Las Coloradas es mucho más que una laguna rosa. Puedes hacer recorridos por la zona, ver flamencos salvajes, andar en lancha entre manglares, caminar sobre dunas de arena blanca, visitar pueblos coloniales cercanos o simplemente sentarte a mirar el horizonte.

La luz, el silencio, los colores… todo ahí se siente distinto. Y si te gusta la fotografía, este lugar es un regalo.

Además, forma parte de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, lo que significa que es una zona protegida, hogar de tortugas marinas, cocodrilos, jaguares, aves migratorias, y hasta osos hormigueros. Sí, en serio. Por eso es importante ir con guías que cuiden el ecosistema y expliquen todo mágico lo que pasa ahí.

Las Coloradas no es un parque acuático ni un destino con fiesta. Es más bien un santuario. Uno de esos lugares que te obligan a bajar el ritmo y a mirar. Si vas con la actitud correcta, vas a regresar con el corazón lleno y la galería del celular hasta el tope.

Pero sobre todo, con la certeza de que aún existen rincones donde la naturaleza dicta las reglas… y nosotros solo somos visitantes.