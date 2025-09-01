VIDEO: Sacerdote le hace exorcismo a muñeco Labubu y causa miedo

El auge de los muñecos Labubu alcanzó un punto inesperado luego de que circulara un clip donde un sacerdote acepta realizar un rito de bendición a uno de estos juguetes asiáticos. La escena, registrada dentro de un templo y publicada en X, TikTok e Instagram, muestra al religioso lanzando plegarias y vertiendo agua bendita sobre el muñeco, mientras los presentes miraban con asombro. El episodio generó críticas, comentarios sarcásticos e incluso rumores de tinte diabólico.

¿Cuál es el ritual de un Labubu que se volvió viral?

Aunque el video dura pocos segundos, bastó para encender la polémica. En las imágenes aparece una joven sosteniendo su Labubu mientras el sacerdote dibuja la cruz y recita palabras, simulando un bautismo auténtico. Para ciertos sectores fue un gesto ofensivo hacia la fe católica; otros lo interpretaron como un chiste sin malicia o una manera particular de acercar a los jóvenes a lo religioso.

La controversia creció porque, en días recientes, los Labubu fueron relacionados con presuntas connotaciones oscuras. Algunos usuarios afirmaron que el nombre deriva de “Labbu” en acadio, voz que significa “bestia” o “dragón”, llegando a enlazarlo con Pazuzu, un demonio de la antigua Mesopotamia.

¿Los Labubus son muñecos diabólicos?

Aunque algunos difunden la idea de que los Labubu son “juguetes oscuros”, Pop Mart desmintió esas versiones y explicó que nacieron de la creatividad del artista chino Kasing Lung dentro de la saga The Monsters. Esta línea se lanzó en 2015 y recién en 2019 comenzó a ganar gran notoriedad, mucho antes de que circularan teorías extrañas en internet.

En plataformas digitales, ciertos compradores contaron que tuvieron sueños perturbadores tras adquirirlos, mientras otros optaron por desecharlos o buscar rituales de purificación. El bautismo que un sacerdote realizó sobre uno de ellos encendió todavía más la discusión, generando división entre quienes sospechan de un origen negativo y quienes lo consideran simple diversión.

Hoy en 2025, Labubu se transformó en un fenómeno cultural presente en accesorios, prendas y todo tipo de objetos. Sin embargo, el video del bautizo reveló que el impacto de estos muñecos no se limita al comercio: también despierta debates relacionados con la fe, las creencias populares y hasta con supuestos exorcismos.