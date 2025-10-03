Exatlón México: ¿Cuánto valen esos boletos que ganó el Equipo Azul para el Mundial 2026? Te lo contamos todo

No cabe duda de que Exatlón México no deja de sorprender a todos, pues la noche de ayer el Equipo Azul se llevó algo más que una victoria, pues los atletas recibieron como premio tres boletos cada uno para los primeros tres boletos del Mundial 2026. Tanto para los fans como para los espectadores, este fue un premio más que perfecto, que esconde un gran secreto, pues no cualquiera podría pagar dichas entradas, ya que, de acuerdo con la FIFA, las entradas para esos partidos, dependiendo de la categoría y del estadio, arrancan desde aproximadamente $34,700 pesos mexicanos para boletos más sencillos, y pueden superar los $78,500 sin contemplar el precio de lugares premium.

Precios que rompen la banca

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, los boletos más accesibles dentro de la modalidad individual, tomando en cuenta las sedes de Monterrey, Guadalajara o el Estadio Azteca, manejan precios base que parten de los $34,200 a $35,700 MXN, cifras que pueden elevarse considerablemente si se eligen zonas VIP, suites o servicios de hospitalidad.

Hospitalidad y experiencias premium

Rosique no menciona la categoría de los boletos, pero advierte que son de pase único, por lo que de ser “boletos normales”, estos podrían estar ahorrando mucho, si se toma en cuenta el gran costo de los boletos, sin tomar en cuenta que puedan ser pases para hospitalidad, que arrancan desde ~$78,500 MXN para ciertos partidos clave, dependiendo del estadio y la categoría.

Implicaciones reales para quien tiene el boleto

No obstante, se debe tomar en cuenta que contar con un boleto, no solo significa un gran logro monetario, sino que representa la oportunidad perfecta de vivir un evento que marcará historia entre todos, no solo en los asistentes a los partidos, sino en todas las calles y casas de los mexicanos y de los aficionados alrededor del mundo.

¿Qué puede salir mal? Factores que aumentan el precio

También se debe tomar en cuenta que existen varios factores que pueden elevar el precio real de cada boleto, pues aspectos como la alta demanda, la sede, el horario de partido, los equipos en cuestión, si es fase de grupos, o eliminación o el primer partido, podrían elevar de manera muy considerable el costo final.