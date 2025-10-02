Liliana Hernández rompió el silencio: así narró la pérdida de su primer bebé con Velociraptor

La historia de amor entre Liliana Hernández y Andrés Fierro, mejor conocido como “Velociraptor”, ha sido seguida muy de cerca por los fans de Exatlón México. La pareja, que nació en las arenas del reality, sorprendió a sus seguidores al anunciar que esperan a su primer hijo hace varias semanas.

Sin embargo, antes de esta dulce noticia hubo un suceso que no se había revelado hasta ahora. Liliana abrió su corazón para compartir un proceso muy doloroso que había mantenido en silencio: la pérdida de su primer embarazo.

¿Qué reveló Liliana Hernández sobre la pérdida de su primer bebé?

En una publicación reciente en redes sociales, Liliana explicó que antes de su actual embarazo vivió una pérdida gestacional. Contó que apenas alcanzó la sexta semana y que, aunque el tiempo fue corto, el lazo con ese bebé fue profundo. En terapia, la atleta encontró la fuerza para nombrar a ese ser que marcó su vida en tan poco tiempo. Eligió llamarle “ECO”, porque lo recordará siempre como un eco en su corazón, un sonido que llegó para dejar huella en su historia.

La campeona de la sexta temporada describió la tristeza y el temor que sintió tras aquel momento, pero también compartió cómo este nuevo embarazo la ha llenado de paz. Confesó que cada día que pasa siente más fuerza junto a la bebé que ahora espera, y que el recuerdo de “ECO” siempre estará presente en su vida y en su familia.

¿Cómo surgió la relación entre Liliana y Andrés en Exatlón México?

La pareja se conoció en la sexta temporada, cuando ambos defendían los colores del Equipo Azul. Entre circuitos, victorias y momentos de tensión, nació una relación que pronto se convirtió en una de las más queridas del reality. Su historia continuó fuera de las cámaras, y con el tiempo se consolidaron como una de las parejas más estables del universo Exatlón.

La propuesta de amor que Andrés hizo en pleno programa quedó grabada en la memoria de los fans, quienes desde entonces han seguido cada paso de esta historia, que ahora escribe un capítulo muy especial con la llegada de su primera hija.

Para quienes han seguido la trayectoria de Liliana y Andrés, esta confesión refleja la cercanía que mantienen con sus seguidores, y la fortaleza que han construido juntos. El recuerdo de “ECO” será siempre parte de su familia, y ahora la ilusión de un nuevo bebé simboliza esperanza y resiliencia.