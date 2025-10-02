Mau López lanza una inesperada confesión sobre Exatlón México: “Me quedé picado con las pistas”

El recuerdo de Mau López en Exatlón México sigue vivo entre los fans que lo vieron competir en las temporadas tres y cuatro. El atleta de parkour se convirtió en uno de los participantes más dinámicos de su generación, y recientemente sorprendió a sus seguidores con una confesión que dejó claro cuánto extraña la adrenalina de los circuitos.

¿Qué dijo Mau López sobre su experiencia en Exatlón México?

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Mau reveló que la última vez que estuvo en las pistas fue en un programa especial grabado hace aproximadamente un año. Con sinceridad, reconoció que la experiencia lo marcó más de lo que imaginaba y soltó una frase que emocionó a quienes lo siguen, ya que aseguró que se quedó “picado con las pistas”. Este comentario abrió la puerta a la nostalgia y a la posibilidad de imaginarlo algún día de regreso en República Dominicana.

El parkourista también habló de lo que significa competir en un formato tan exigente. Para él, Exatlón fue más que un reto físico, puesto que representó una oportunidad de crecer, de convivir con otros atletas de alto rendimiento y de poner a prueba su disciplina en un escenario televisivo que millones de personas siguen cada temporada.

Mau López respondió preguntas en su Instagram

¿Cuál es la opinión de Mau sobre Mati Álvarez en la novena temporada?

Por supuesto, el tema de la novena temporada de Exatlón México no podía faltar. Cuando le preguntaron qué pensaba del desempeño de su amiga y socia Mati Álvarez, Mau invitó a todos a verla y apoyarla, al destacar que siempre es emocionante verla competir. Sus palabras reforzaron el lazo de amistad que existe entre ambos atletas, una conexión que los fans han seguido con atención desde sus participaciones en el programa.

¿Qué dijo Mau López sobre su relación con su novia?

Entre las preguntas que respondió, también destacó el interés de los fans en su vida personal. Mau comentó sobre su noviazgo con Camila Assenza y señaló que la clave de su relación ha sido la buena comunicación. Este detalle mostró una faceta más íntima del atleta, alejada de las pistas, pero igualmente importante para quienes lo han acompañado desde que saltó a la fama en el reality.

Aunque Mau no confirmó planes de regresar a la competencia, sus declaraciones dejan claro que todavía guarda un cariño especial por el reality. Y con esa frase de haberse quedado “picado con las pistas”, más de un seguidor ya imagina lo emocionante que sería verlo nuevamente en acción dentro de Exatlón México.