Estos son los mensajes que hay en las nuevas canciones de Rosalía

Rosalía sorprendió a todos sus fans al publicar el nuevo álbum de “LUX”, nuevo proyecto musical que se destacó por traer nuevos ritmos, considerando que ya nos habíamos acostumbrado al género urbano en el estilo de la cantante española.

Sin embargo, en las nuevas canciones que podemos ver en el reciente disco, podemos ver polémicos mensajes, los cuales han dado mucho de qué hablar. Para que no te quedes con el chisme a medias, te contaremos todo lo que se sabe sobre el tema.

¿Qué polémico mensaje envía en su nuevo álbum?

En las nuevas canciones de Rosalía, podemos ver una gran variedad de ritmos, siendo una interesante evolución en la carrera artística de la cantante. No obstante, dentro del listado de nuevas canciones, hubo una de ellas que se destacó por sus polémicos mensajes.

Se trata de la canción de “La Perla”, melodía que hizo en compañía de Yahritza y su Esencia, donde muchos internautas revelan que se trata de una letra con indirectas precisas a Rauw Alejandro, su reguetonero que es su expareja.

Aunque en la melodía no mencionan su nombre tal cual, hay quienes aseguran que se trata de él, por los siguientes aspectos:

“La Perla”, hace alusión al barrio de Puerto Rico, al que el cantante Rauw ha mencionado que se siente identificado.

Tema de despecho y desamor, haciendo alusión a una ex pareja infiel y deshonesta.

Lanza fuertes críticas, al tachar a la persona como un playboy con problemas de dinero e incapaz de comprometerse.

¿Por qué terminó Rosalía con Rauw Alejandro?

En las nuevas canciones, junto a sus polémicos mensajes de la cantante española, aunque no hace mención de su expareja, ha sido suficiente para reavivar el escándalo que se hizo cuando se dio a conocer la ruptura de ambos cantantes, quienes presumían su romance en redes sociales.

Fue en julio del 2023, cuando se anunció que Rosalía había dejado a Rauw Alejandro. Se menciona que todo fue porque la artista española estaba muy presente en la carrera de su pareja, por lo que era un obstáculo para ella.