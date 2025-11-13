Así reaccionó Christian Nodal a la muerte de ser querido

La noticia sobre la muerte de un querido familiar de Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar, puesto que el fallecimiento fue en un trágico accidente de coche en Estados Unidos, los cuales provocaron que la fiesta de cumpleaños de la mamá del cantante fuera cancelada de último minuto.

Ante la terrible noticia que se ha difundido, te detallaremos si el cantante, junto a su familia, han reaccionado al respecto, o han emitido algún tipo de comentario sobre los lamentables hechos. Así que no te pierdas de los detalles que te vamos a compartir.

¿Qué comentó Christian Nodal al respecto?

No olvidemos que la noticia fue difundida por la cuenta de Chamonic, quien aseguraba que había fallecido Hilda Lourdes González Terrazas, un querido familiar del cantante, quien era hermana de su padre Jaime González.

Ante la muerte de la tía de Christian Nodal, al entrar en su cuenta de Instagram, podemos ver que no ha pronunciado nada al respecto. Lo más reciente que subió fueron videos e imágenes de su último concierto en Estados Unidos.

Por otro lado, Ángela Aguilar, dentro de sus historias, publicó fotografías que les tomaron en una importante premiación, junto a Nodal y a Pepe Aguilar, presumiendo. Igualmente, los padres del reconocido cantante no han hablado al respecto, aclarando la situación y el proceso fúnebre que se llevará a cabo.

¿De qué murió la tía de Nodal?

La noticia fue publicada por la cuenta de Chamonic, quien relata que el 4 de noviembre, el querido familiar de Christian Nodal, sufrió un terrible accidente automovilístico rumbo al aeropuerto. Quien iba a tomar un vuelo para poder acudir a la fiesta de Cristy Nodal, la mamá del cantante. Desmintiendo todos los rumores que señalaban que Cristy estaba delicada de salud.

También menciona que, ante la muerte de Hilda, la familia se encuentra discutiendo qué proceso funerario se llevará a cabo. Sin embargo, ningún familiar del cantante ha mencionado algo al respecto, ya sea desde un comunicado que aclare la situación o desmienta todo lo que se ha comentado al respecto.