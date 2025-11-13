Muere reconocida actriz los 67 años

El reconocido actor argentino de Netflix, Jorge Lorenzo, murió en el día de ayer a los 67 años. El hombre se destacó por su papel en la serie “El Marginal” y la Asociación Argentina de Actores manifestó su tristeza profunda por lo que envío las condolencias a las familias.

Sin dudas para la farándula argentina es una gran pérdida ya que era un actor muy versátil cuyos papeles demostraron su gran talento y capacidad.

¿De qué murió el actor Jorge Lorenzo?

Jorge Lorenzo estaba internado desde septiembre por complicaciones cardíacas que se agravaron con el paso de las semanas. A pesar de haber mostrado cierta mejoría inicial, en los últimos días presentó dificultades respiratorias severas que derivaron en una falla multisistémica.

El actor había recibido un diagnóstico con un problema de corazón que, según allegados, lo mantenía bajo estrictos cuidados médicos.

La Asociación Argentina de Actores expresó: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

¿De qué trata la serie El Marginal?

En Argentina, una de las series más famosas es el “El Marginal”, que fue estrenada en 2016. La misma narra la vida dentro de la ficticia cárcel de San Onofre, donde conviven reclusos, guardias corruptos y un sistema que mezcla poder, violencia y supervivencia.

Jorge Lorenzo interpretó a Capece, un guardia cínico y ambicioso que encarna la podredumbre del sistema penitenciario. Luego lo pudimos ver en el mismo personaje pero en el spin-off “En el barro”, consolidando su vínculo con la saga.

Las series en cuestión han tenido mucho éxito internacional por lo que el actor vio impulsada su fama. También demostró la capacidad que tenía para habitar personajes complejos, marcados por la ambigüedad moral. Su participación fue clave en el tono realista y brutal que caracteriza a “El marginal”.

