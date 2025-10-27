Esta es la ciudad de México donde viven las mujeres más bonitas e inteligentes, según la IA

Cuando se habla de belleza e inteligencia, es casi imposible determinar qué ciudades de México se llevan el reconocimiento . Sin embargo, es bien sabido que existen regiones que se han ganado esa fama con el paso del tiempo. Una de ellas, según la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT, es Guadalajara, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con los datos recopilados por la IA, en la Perla Tapatía se encuentran algunas de las mujeres más atractivas de México, no solo en la actualidad, sino también a lo largo de la historia. Además de su belleza, las tapatías son reconocidas por su carisma, educación, talento y liderazgo, cualidades que las distinguen en distintos ámbitos, desde la cultura hasta los negocios.

(EESPECIAL/CANVA) Guadalajara alberga mujeres hermosas e inteligentes.

Pero Guadalajara no es la única ciudad que destaca. Gemini, la IA de Google, y Grok, de Elon Musk , señalan que Monterrey y Mérida también sobresalen por tener mujeres inteligentes, emprendedoras y con una fuerte presencia en la vida profesional y social del país.

Aun así, la belleza es un concepto subjetivo y culturalmente diverso, por lo que resulta difícil dar una respuesta definitiva.

Lo que sí es un hecho es que México está entre los países con mujeres más bellas del mundo, y las pruebas están a la vista: nuestro país ha obtenido la corona de Miss Universo en tres ocasiones, gracias a Lupita Jones, Ximena Navarrete —originaria de Guadalajara— y Andrea Meza.

¿Quiénes son las famosas más bonitas del mundo?

A nivel internacional, la discusión sobre la mujer más bella del planeta sigue abierta. Sin embargo, según el cirujano estético facial Julian De Silva, la actriz Anya Taylor-Joy fue considerada la más bella del mundo en 2024.

Su análisis se basa en la proporción áurea, un patrón matemático que asocia la simetría y la armonía con la belleza. Taylor-Joy obtuvo una calificación de 94.66%, seguida de Zendaya (94.37%) y Bella Hadid (94.35%).

En definitiva, la belleza y la inteligencia son una combinación que en México se encuentra en abundancia, especialmente en ciudades donde el talento, la cultura y el carisma van de la mano.