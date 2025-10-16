Esta es la manera correcta en la que puedes tramitar tu Constancia de Situación Profesional

La Constancia de Situación Profesional se ha instalado con un nuevo documento en el cual es emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo objetivo es validar los estudios desarrollo de competencias e historial académico de las personas. Es importante tener en cuenta que el trámite es gratuito y en línea.

Un dato importante tener en cuenta es que el documento tiene una vigencia de 15 días y se puede tramitar las veces que sean necesarias. Este documento puede ser realizado por cualquier persona ya que solamente se necesita el nombre completo y CURP o bien el número de cédula profesional.

¿Cuáles son los pasos para tramitar la Constancia de Situación Profesional?

Paso 1: lo primero que debes hacer es ingresar a la página del Registro Nacional de Profesionistas.

Paso 2: luego en el buscador interno de colocar el nombre, apellidos y CURP de profesionista. También puedes elegir la opción de ingresar el número de cédula profesional.

Paso 3: luego vas a seleccionar los resultados de búsqueda de profesionista del que se desea validar su historial académico.

Paso 4: por último selecciona la opción de descargar la Constancia de Situación Profesional.

Por medio de la Constancia de Situación Profesional, contiene historial académico, afiliación a un colegio de profesionistas, certificados de competencias avalados por Conocer y sanciones.

#Entérate | La Secretaría de Educación Pública @SEP_mx presentó la Constancia de Situación Profesional 📑, un documento oficial que fortalecerá el ejercicio profesional, integrando la cédula, colegiación, certificaciones y competencias transversales y sanciones de las y los… pic.twitter.com/hkOP1JlxuA — FedMVZ | Federación de Médicos Veterinarios 🇲🇽 (@FedMVZ) October 3, 2025

¿Qué ocurre si no tienes una cédula profesional?

Tienes que tener en cuenta que la Constancia de Situación Profesional, se puede tramitar si se cuenta con cédula profesional de lo contrario el sistema no arroja ningún resultado. En definitiva si el profesionista cuenta con título de licenciatura pero no con cédula deberá primero ser el trámite de este último documento.

Recuerda que el tiempo de la Constancia de Situación Profesional, es limitado pero que puedes renovarlo las veces que lo necesites. Además es online y gratuito por lo que es una buena noticia para quienes lo solicitan con frecuencia.

