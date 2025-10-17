¡No los sueltan! En redes piden eliminar a las 4 celebridades que nominaron a La Bea en La Granja VIP

Los nombres de “El Patrón”, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez y Eleazar Gómez se colocaron en el centro de una intensa campaña de hate en redes sociales luego de que los 4 nominaran a La Bea en la Asamblea de La Granja VIP : ¡los fans están tan molestos que ahora piden su eliminación!

¿Por qué los fans se molestaron con “El Patrón”, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez y Eleazar Gómez?

La noche de este miércoles 15 de octubre, tuvo lugar la primera Asamblea de La Granja VIP, una actividad que encendió los ánimos de los internautas debido a que de forma inesperada 4 hombres nominaron precisamente a La Bea, quien se colocó en riesgo de salir eliminada del reality a pesar de su carisma y su disposición para trabajar y hasta bañarse con agua fría.

Desde el primer minuto, La Bea conquistó al fandom por su buen humor al momento de realizar actividades tan pesadas como ordeñar a la vaca “Chabela” o bañarse con agua helada en la mañana, por lo que a los entusiastas del chisme no les gustó ¡nadita! que la nominaran por “no convivir” con los demás.

Estamos de acuerdo que ellos deberían ser los primeros cinco eliminados de la temporada no? #LaGranjaVIP

Aunque aún es muy pronto para hablar de complots en La Granja VIP, esta teoría cobró demasiada fuerza en plataformas como X y Facebook ya que para muchos resultó sospechoso el hecho de que las 4 celebridades que se reúnen en el gimnasio votaran precisamente en contra de La Bea ... ¿sospechoso?

La molestia por esta actitud fue creciendo con el paso de las horas y, de hecho, en X abundan las imágenes de “El Patrón”, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez y Eleazar Gómez e incluso Omahi como parte de una campaña de expulsión que incluye un llamado a no votar por ellos... ¡vaya que La Granja VIP encendió los ánimos virales!

La Bea llegó a la granja a cumplir sueños y fantasías



Logró que Él patrón la cargara de caballito y le diera un paseo



Mis votos full para ella #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX @lagranjavipmx

LA BEA SE QUEDA

LA BEA SE QUEDA pic.twitter.com/QCtOJ7oHpK — Víctor 𝕏 Snow (@VictorNievesG) October 16, 2025

¿Crees que La Bea merecía ser nominada o no? ¡No te pierdas el 24/7 y las galas de La Granja VIP para enterarte de todos los chismes en tiempo real, y recuerda que hoy se celebra el Jueves de Salvación!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: