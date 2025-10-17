¡Llegaron! Conoce a los NUEVOS INTEGRANTES de La Granja VIP: así les dieron la bienvenida

La Granja VIP se llenó de ternura con la llegada de nuevos habitantes que de inmediato conquistaron a las celebridades: ¡unos cerditos que literalmente se robaron la atención de todo el mundo! Conoce a los nuevos animalitos que están listos para recibir los cuidados de los peones.

¿Cómo fue la bienvenida de los cerditos a La Granja VIP?

La tarde de este jueves 16 de octubre, el chismecito de las celebridades de La Granja VIP se pausó por un urgente llamado del “Tío Pepe”, El Mayoral que los convocó a todos para solicitarles un poco de ayuda, y es que luego de una espera que se alargó en todo el día... ¡por fin llegó un grupo de tiernos cerditos!

De forma tranquila pero contundente, El Mayoral le indicó a todos los granjeros cómo debían formar una valla humana para mostrarles a los puerquitos el camino hacia su nuevo hogar: un asoleadero que les construyeron en la mañana y que ya estaba más que listo para recibir a los animales con agua, comida y un espacio adecuado.

ESPECIAL/TV AZTECA

Mientras llegaban los cerditos en colores pinto y rosado, El Mayoral compartió algunos datos interesantes de estos animales de granja al tiempo que recomendó hablarles suave, pero con firmeza... ¡al final, los puerquitos hicieron su entrada triunfal a las instalaciones en medio de las exclamaciones de sorpresa de los concursantes!

En medio de caricias y expresiones de sorpresa, celebridades como Manola Díez, Alfredo Adame y Kike Mayagoitia comenzaron a proponer algunos nombres para los integrantes de esta dulce familia porcina: “Porky”, “Firulais”, “Tocino”, “Salchicha” y hasta “Jamón” formaron parte de la lista de sugerencias... ¿cuál te agradó más?

ESPECIAL/TV AZTECA

En medio de la ternura y el furor, ocurrió algo curioso que asqueó a Kim Shantal: ¡un cerdito se hizo del baño y la ensució, algo que la hizo gritar de disgusto!

Las sorpresas animales están lejos de terminar en La Granja VIP, pues como bien lo confirmó El Mayoral, mañana llegarán ¡caballos! a las instalaciones listos para integrarse a esta familia... ¡no te pierdas las transmisiones del reality!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: