Kike Mayagoitia compra outfits para La Granja VIP y revela qué habrá en su maleta.

Kike Mayagoitia, la octava celebridad confirmada para unirse a La Granja VIP en cuestión de días, le presumió a sus fans que ya se fue de compras para llegar súper bien equipado a este alucinante reality de TV Azteca: ¡ya hasta tiene a su stylist para presentarse en las galas con looks de impacto!

¡Lo que le mortifica a Kike Mayagoitia previo al arranque de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Kike Mayagoitia, el octavo granjero de La Granja VIP, reveló qué es lo que más le mortifica del reality. ¿Provocarán su ‘lado animal’? ¡No pierdas detalle!

¿Qué habrá en la maleta de Kike Mayagoitia para La Granja VIP?

Desde que Kike Mayagoitia fue destapado como uno de los concursantes de La Granja VIP , el conductor de TV Azteca se ha mantenido muy activo en su cuenta de Instagram con divertidas fotos y videos para promocionar al #TeamKike antes de su entrada al reality.

En medio de los trends, imágenes y reels en donde animales como las vacas y las cabras se hicieron presentes de la forma más divertida, Kike Mayagoitia se hizo presente en sus historias de Instagram con un video grabado en un centro comercial en el que habló de sus compras para La Granja VIP.

INSTAGRAM/kike_mayagoitia INSTAGRAM/kike_mayagoitia

“Hola, ¿cómo están? Hoy fue un día súper largo porque me fui a comprar ropa para La Granja. Pantalón de mezclilla, shorts y varias cosas: ropa térmica, unas gorras que no se les vea la marca, etc”, explicó la celebridad de buen humor.

Por otro lado, Kike reveló que también ya cuenta con su propio stylist para presentarse en las galas como todo un galán: ¡ César Doroteo presumió sus bolsas llenas de ropa y accesorio s, y ahora le tocó a él!

“Ya tengo stylist, diseñador que me va a ayudar con ropa para las galas, para los días de nominación y tener unos outfit súper cools, ya les contaré más adelante”, concluyó.

Por otro lado, Kike Mayagoitia se mantiene concentrado en compartir videos llenos de chistes para darle un toque de humor a La Granja VIP: ahora, por ejemplo, le tocó a una vaca a la que se le editó el audio viral “Míralo, con su estúpida cara... estúpido”, ¡todo para hacernos pasar un buen momento!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Kike Mayagoitia como parte de los granjeros que le dirán adiós al glamour para ponerse a trabajar en el campo se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con transmisiones 24/7 en Disney+: ¡no te pierdas ni un minuto de este reality!