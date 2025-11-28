En todo el mundo existen monedas —como la moneda de 1 peso mexicana— que despiertan la búsqueda casi desesperada de coleccionistas. A veces es un error de acuñación, otras una característica mínima que cambia su valor por completo. Esas pequeñas rarezas transforman simples piezas de bolsillo en verdaderos tesoros.

En este caso, una pieza se ha vuelto protagonista por un detalle peculiar que la distingue del resto. Esa particularidad la convierte en un objetivo difícil de hallar, haciendo que conseguirla sea un auténtico desafío para quienes desean sumarla a su colección.

Fuente: Canva Esta moneda es de 1 peso y cuesta una fortuna en México por tener un detalle en especial.

En Mercado Libre, un vendedor de Zapopan, Jalisco, ofrece una Moneda Original Oro Peso Porfiriano 1890 Go por $7,015, incluso con la opción de pagarla en 24 meses de $423.91. La pieza llama la atención no solo por su antigüedad, sino también por la historia que trae consigo.

Según el propio vendedor, la moneda presenta un detalle visible en el frente. Afirma que esa marca se debe a que estuvo montada en joyería, lo que le da un toque único y una narrativa distinta a la habitual. Para algunos coleccionistas, justo ese tipo de particularidades la vuelve aún más atractiva.

¿Qué características tiene esta moneda mexicana?

Esta moneda de un peso oro de la época porfiriana, acuñada en 1890 con la marca “Go” y catalogada como KM#410.3, está hecha en oro ley 0.875 (21.5 kilates), pesa 1.66 gramos, mide 14.6 mm y forma parte de una acuñación muy limitada de solo 1,916 piezas, lo que la vuelve especialmente codiciada por coleccionistas.

Fuente: Canva Esta moneda figura entre las más buscadas de México por su historia y la rareza que la distingue.

En su anverso luce las armas nacionales —el águila con la serpiente sobre un cactus, rodeada por la leyenda REPÚBLICA MEXICANA—, mientras que el reverso muestra la inicial del ensayador, la ley, la ceca y el valor acompañado por coronas de roble y laurel.

El vendedor asegura que se envía exactamente la pieza que aparece en las fotografías, perfectamente resguardada en su cápsula para evitar cualquier daño durante el traslado. Además, ofrece envíos a toda la República, lo que permite que cualquier coleccionista interesado pueda recibirla sin importar en qué estado del país se encuentre.