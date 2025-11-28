Lujo silencioso para decorar tu hogar: estos colores son los más elegantes para 2026

El lujo silencioso continúa ganando terreno en el diseño de interiores, apostando por la sofisticación discreta y la armonía visual. De cara al 2026, esta estética se renueva con una paleta de colores que prioriza la calma, la elegancia y la atemporalidad. Tonos suaves, naturales y profundamente equilibrados serán los protagonistas para crear ambientes con estilo sin necesidad de estridencias.

De acuerdo a especialistas en diseño de AD Magazine, existe una gama de tonalidades que serán estrellas durante la próxima temporada, entre los que mencionaron:



Color crudo: aporta calidez suave sin perder neutralidad y funciona como base elegante para cualquier estilo. Genera sensación de amplitud y calma, además de combinar muy bien con materiales naturales como lino, yute y piedra.

aporta calidez suave sin perder neutralidad y funciona como base elegante para cualquier estilo. Genera sensación de amplitud y calma, además de combinar muy bien con materiales naturales como lino, yute y piedra. Azul real: es un tono profundo y sofisticado que añade fuerza visual. Aporta un aire moderno y majestuoso, ideal para acentos, además, de destacar en paredes, textiles o muebles protagonistas. Combina especialmente bien con dorados, grises y blancos.

Fuente: Canva Ideas de decoración para que su sala luzca más amplia

Gris acero: evoca modernidad, orden y minimalismo. Proyecta una estética limpia, urbana y contemporánea. También es muy versátil, dado que funciona en muebles, paredes y accesorios. Aporta elegancia sin resultar frío si se combina con madera o textiles suaves.

evoca modernidad, orden y minimalismo. Proyecta una estética limpia, urbana y contemporánea. También es muy versátil, dado que funciona en muebles, paredes y accesorios. Aporta elegancia sin resultar frío si se combina con madera o textiles suaves. Tonos de la madera: introducen calidez natural y una atmósfera acogedora. Conectan el interior con lo orgánico y lo atemporal. Dependiendo del tono (claro u oscuro), pueden dar luminosidad o sofisticación y funcionan como punto de equilibrio para colores más intensos.

Estos son los objetos no pueden faltar en tu hogar en 2026

Sin embargo, no solo estarás a la moda con estos colores, sino que desde la revista Elle aseguran que algunos detalles son los que transforman una casa en un verdadero hogar. Según explican los expertos, no se trata de llenar los espacios, sino de elegir objetos con personalidad, equilibrio y estilo que reflejen quién eres y creen una atmósfera acogedora.

Entre ellos, compartieron algunos de los elementos clave que no pueden faltar en la decoración de interiores:

