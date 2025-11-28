Cuál es el perfume que atrae más a las mujeres, según la psicología

La psicología ha demostrado que el olfato juega un papel clave en la atracción, y algunos aromas pueden influir más de lo que imaginas en la primera impresión. Entre las distintas fragancias que existen, hay algunos perfumes que suelen sobresalir por su capacidad para generar interés, sensación de cercanía y una conexión más intensa en muchas mujeres.

Según expertos, una loción puede oler de maravilla para una persona y ser insulso para otra. Esto se debe a que cada uno tiene un olor o efecto diferente en las personas debido a sus distintas características:



Grasas de la piel

Temperatura del pH

Hidratación de la piel

Evolución de las notas.

Sin embargo, especialistas del sitio GQ aseguran que ciertos tipos de aromas tienden a resultar más agradables, sensuales o memorables en interacciones sociales y románticas, particularmente en las mujeres, como por ejemplo:



Aromas amaderados: sándalo, cedro, vetiver y pachulí. Se asocian con seguridad, madurez y elegancia. Estudios de percepción olfativa indican que transmiten firmeza y presencia.

Notas especiadas cálidas: canela, pimienta negra, nuez moscada, cardamomo. Están vinculadas a sensaciones de calidez, intensidad y masculinidad. Suelen generar interés porque proyectan personalidad sin ser invasivas.

Aromas cítricos frescos: bergamota, limón, naranja, mandarina. Se perciben como limpios, energéticos y agradables. La psicología del olor muestra que aumentan la percepción de simpatía y cercanía.

Vainilla: uno de los aromas más universalmente apreciados. En estudios de apego sensorial, se asocia con comodidad, dulzura y bienestar emocional.

uno de los aromas más universalmente apreciados. En estudios de apego sensorial, se asocia con comodidad, dulzura y bienestar emocional. Lavanda: reduce la tensión y genera sensación de confianza y tranquilidad, lo cual favorece la conexión interpersonal.

Cómo influye el perfume en la relación entre las personas

El perfume puede influir profundamente en la relación entre las personas porque el olfato es el sentido más emocional y está directamente conectado con las áreas del cerebro responsables de la memoria, la atracción y el vínculo afectivo. Entre ellas, expertos mencionaron:

