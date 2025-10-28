¿Cuáles fueron los estados que presentaron actividad sísmica HOY martes 28 de octubre?

La mañana y madrugada de este martes 28 de octubre trajo consigo algunos movimientos inesperados en ciertos estados de la República Mexicana. La actividad sísmica en México se mantiene, por lo que aquí conocerás qué lugares “se movieron” a lo largo de las últimas horas.

Como sabes, en los últimos días México ha vivido la presencia de mucha actividad sísmica que, si bien no ha sido potente, si ha generado cierta sorpresa entre los expertos en la materia. Un ejemplo de lo anterior fue lo que ocurrió con estos tres estados hace apenas unas horas.

¿Qué estados registraron actividad sísmica hoy martes 28 de octubre?

De acuerdo con los reportes y registros del Sistema Sismológico Nacional, también conocido como SSN, durante las primeras horas de este martes 28 de octubre se registró actividad sísmica en tres estados de la República Mexicana, siendo estos Michoacán, Chiapas y Oaxaca, respectivamente hablando.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 203 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 28/10/25 06:03:19 Lat 14.00 Lon -94.07 Pf 15 km pic.twitter.com/18znTY7leZ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 28, 2025

Cabe mencionar que, históricamente, estos tres estados han sido afectados por importantes sismos que han lastimado a cada uno de sus ciudadanos. A estos se les puede unir Puebla, Guerrero y Cuernavaca, mismos que se destacan por sufrir actividad sísmica de manera recurrente.

¿Los sismos también se hicieron presentes ayer?

El Sistema Sismológico Nacional menciona que la actividad sísmica no ha cesado en los últimos días, y a través de un centro de análisis en donde se determina la hora, fecha, magnitud, profundidad y epicentro de los sismos, pudo detallar que estos se han mantenido regulares en los últimos días.

Un ejemplo de lo anterior fue lo ocurrido este lunes 27 de octubre, cuando se registraron fuertes movimientos en los estados de Veracruz y Chiapas. El más fuerte de estos se registró en Sayula de Alemán Veracruz, esto cerca de las 02:37 horas con un epicentro de 120.6 kilómetros y una magnitud de 4.