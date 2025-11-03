Estados Unidos quita la visa a turistas mexicanos; ¿cuáles son las razones?

Si tienes pensado asistir a los Estados Unidos en este cierre del año, prepárate, pues existen algunas condiciones que, de no cumplirlas, te harían perder tu visa como turista. Por ende, aquí conocerás algunas de las razones por las cuales te la podrían arrebatar durante noviembre del 2025.

Fue hace unas horas cuando, a través de sus redes sociales, se lanzó un video en el que Estados Unidos amenaza con quitar la visa a los turistas mexicanos que tengan el deseo de viajar a su país. Por ende, es preciso que conozcas qué condiciones debes cumplir para ir al país estadounidense.

¿Por qué razones te podrían quitar la visa norteamericana?

La razón principal por la cual te podrían quitar la visa norteamericana es si las autoridades de Estados Unidos determinan que han incumplido o violado las leyes de aquel país, o bien, si tu presencia va contra los intereses del gobierno en turno, hecho que podría arrebatarte tu documento.

Te puede interesar: ¿Cuál es el requisito para obtener la visa sin entrevista?

Recuerda que la visa puede ser cancelada en prácticamente cualquier momento. Dicho lo anterior, aquellas personas que excedan la estancia en el país durante un tiempo indeterminado o, bien, que sean protagonistas de actividades clandestinas, pueden perder su derecho de regresar a Estados Unidos.

Si se confirma que estas personas cuentan con algún vínculo con el terrorismo a través de su involucramiento o apoyo también se les podría arrebatar la visa, de la misma forma si se considera una amenaza para la población estadounidense. Finalmente, es preciso que tomes muy en cuenta estas condiciones.

¿Quién dio a conocer estas razones respecto a la cancelación de la visa?

Cabe mencionar que el video antes mencionado tiene como persona principal el vocero de la Embajada de los Estados Unidos en México, el cual señaló que las autoridades pueden quitar la visa a los turistas nacionales en cualquier momento si es que incumplen la ley.