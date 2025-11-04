¡Alfredo Adame formó parte del Club de la Pelea! Así contó su experiencia al Patrón: “A puño limpio”

Entre tareas, bromas y conversaciones que solo se dan en La Granja VIP, Alfredo Adame sorprendió a El Patrón con una anécdota que pocos esperaban escuchar. El actor y conductor dejó claro que su historia personal va mucho más allá de los reflectores, pues incluye medallas, llaves de artes marciales… y peleas clandestinas a puño limpio.

¿Cómo fue la vida deportiva de Alfredo Adame?

Mientras compartían tiempo en la cocina, El Patrón le preguntó a Adame por su vida fuera de La Granja VIP antes de ser famoso. La charla comenzó con temas familiares, pero pronto se transformó en un repaso por la vida deportiva del actor. Reveló que fue nadador de alto rendimiento y representó a México en competencias internacionales. Además, desde niño practicó karate y más tarde se especializó en taekwondo, donde alcanzó un grado avanzado de cinta negra.

También participó en torneos escolares de atletismo, fútbol y básquetbol, en los cuales siempre destacó por su energía y compromiso con el deporte. Pero lo que realmente llamó la atención de El Patrón fue lo que Adame confesó después, pues aseguró que participó en un club clandestino de peleas en la Ciudad de México.

¿Cómo fue la experiencia de Adame en un club de peleas?

Según relató, en los años 80 conoció una fábrica abandonada que servía de sede para un club de peleas a puño limpio. Adame aseguró que asistía cada viernes por la noche y que más de una vez terminó con cortaduras y golpes serios. Aunque hoy lo recuerda con humor, reconoció que aquellas peleas no eran un simple juego, se trataba de combates reales donde la fuerza, el coraje y la estrategia eran clave.

Lejos de arrepentirse, Alfredo compartió la historia con entusiasmo y hasta bromas, que dejaron a El Patrón entre sorprendido y divertido. La anécdota cerró con risas y una reflexión sobre la energía que todavía conserva, a pesar del paso del tiempo.

En La Granja VIP, Alfredo Adame sigue demostrando que tiene carácter, resistencia… y muchas historias que contar.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.