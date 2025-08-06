Este es el lugar más peligroso de México para todos los turistas (y por qué deberías evitarlo)

Al momento de planificar un viaje, es indispensable consultar las características del destino elegido, prestando atención especial a la seguridad. Específicamente hablando de México, existe un lugar que por años ha sido catalogado como peligroso para turistas, porque estando ahí es mucho más probable sufrir algún tipo de incidente y es mejor prevenirse antes de llegar.

Aunque México es percibido como un país con amplia oferta para los turistas nacionales y extranjeros, lamentablemente no todo el territorio es óptimo para este propósito. De acuerdo con la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT, las zonas que abarcan la frontera de Michoacán y Guerrero son poco recomendados para vacacionar.

Este sitio, denominada también como la “Tierra Caliente”, está considerada como un lugar muy peligroso para los turistas, incluso más que el resto del país. Dicha categoría estaría basada en las alertas conocidas sobre la presencia del crimen organizado, incluyendo un episodio reportado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana apenas en mayo de 2025.

Crédito: Frrepik La frontera entre Guerrero y Michoacán es considerada como un lugar inseguro para los turistas

Adicionalmente, según información de Fuerza Informativa Azteca, se han registrado bloqueos y enfrentamientos encabezados por grupos criminales. Lo que hace que sea complicado desde el acceso, pues son las vías vehiculares las que suelen verse mayormente afectadas.

3 consejos clave para visitar la zona de México que se considera insegura para los visitantes

Si pese a los reportes de criminalidad que estos territorios registran, aún quieres pasar unas vacaciones en Michoacán y Guerrero, es importante que consideres algunos aspectos para preservar tu integridad y la de tus acompañantes. Las recomendaciones generales para hacer un viaje seguro a este lugar de México catalogado como el más peligroso para turistas, son las siguientes:

