Este es el Pueblo Mágico más bonito de todo Coahuila, según la IA

El norte de México siempre es una excelente opción para quienes están buscando conocer destinos bonitos, accesibles y tranquilos. Precisamente, estas tres características distinguen a un Pueblo Mágico de Coahuila que en los últimos años ha ganado gran popularidad entre los turistas nacionales y extranjeros.

Se trata de Cuatro Ciénegas, ubicado en el centro y el más bonito de los 8 que hay en el estado, según la herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT. Y es que, contrario a lo que podría imaginarse al hablar de esta zona desértica, este lugar es en realidad una especie de oasis que pareciera salida directamente de la fantasía.

Pueblos Mágicos Secretaría de Turismo Cuatro Ciénegas en Coahuila es un auténtico oasis natural

¿Por qué Cuatro Ciénegas es el Pueblo Mágico más bonito de Coahuila?

Entre las razones por las que este destino es nombrado por muchos como el mejor de Coahuila, se encuentra principalmente el hecho de que este Pueblo Mágico tiene alucinantes paisajes.

Un artículo de la Secretaría de Turismo explica que las lagunas, manantiales, pozos de agua cristalina y dunas blancas son solo algunos de los tesoros de la naturaleza que los viajeros pueden apreciar.

Pueblos Mágicos Secretaría de Turismo El clima en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas es muy caluroso, igual que el resto de Coahuila

Eso sí, al ir a Cuatro Ciénegas es imprescindible considerar que el clima es cálido y seco, por lo que hay que estar preparado para soportar los intensos rayos de sol.

Por eso, las mejores fechas para ir a Cuatro Ciénegas es en primavera y verano, entre marzo y octubre. La ventaja es que las posibilidades de lluvia son casi escasas, así que no existe el riesgo de que las tormentas arruinen los recorridos.

Qué hacer en Cuatro Ciénegas: 3 planes imperdibles

Al visitar este oasis natural, es posible disfrutar de días de completa relajación o con un poco más de actividad, según se desee. Esto ya que al no estar tan lleno de turistas permite elegir sobre la marcha e ir incluyendo nuevos planes al itinerario sin perderse de nada.

Los 3 planes que sí o sí tienes que hacer al ir al Pueblo Mágico más bonito de Coahuila, son:



Disfrutar de la gastronomía local . La comida de México es exquisita y en esta región no se quedan atrás. Uno de los platillos más representativos es el cortadillo, hecho con carne de res, pimientos, tomate y cebollas, acompañado de las tradicionales tortillas de harina.

. La comida de México es exquisita y en esta región no se quedan atrás. Uno de los platillos más representativos es el cortadillo, hecho con carne de res, pimientos, tomate y cebollas, acompañado de las tradicionales tortillas de harina. Recorrer las pozas . Para quienes buscan algo extremo, los recorridos por las pozas son la oportunidad perfecta de adentrarse en la naturaleza de la zona. De acuerdo con el sitio Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo , una parada obligatoria es la Poza Azul, conocida por sus aguas cristalinas; también está la Poza de la Becerra.

. Para quienes buscan algo extremo, los recorridos por las pozas son la oportunidad perfecta de adentrarse en la naturaleza de la zona. De acuerdo con el sitio , conocida por sus aguas cristalinas; también está la Poza de la Becerra. Ir a las Dunas de Yeso. Si no quieres perderte la experiencia desértica de ir al norte de México, entonces una apuesta segura son las Dunas de Yeso, que tienen arena tan blanca que parece nieve y es idóneo para tomar hermosas fotografías.

Secretaría de Turismo Las dunas de Cuatro Ciénegas son el escenario perfecto para tomar hermosas fotografías

Estas son solo algunas alternativas que permiten conocer lo mejor de Cuatro Ciénegas, catalogado como el Pueblo Mágico más bonito de Coahuila. Para llegar es posible hacerlo en auto desde Saltillo, Monclova o Monterrey.